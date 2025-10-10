ไทย–จีนผนึกกำลัง! "PlutoCharon" ซีรีส์วายข้ามพรมแดนจาก "MFlow"เตรียมระเบิดความฟินทั่วโลก 19 ตุลาคมนี้!

ค่ายซีรีส์วายไทย "MFlow Entertainment" จับมือผู้สร้างจากแดนมังกร ปล่อยซีรีส์ใหม่ "PlutoCharon (星轨)" ที่เปรียบความรักราวดาวสองดวงโคจรรอบกัน เตรียมพาแฟนๆ ดิ่งสู่จักรวาลแห่งโชคชะตาและแรงดึงดูดหัวใจข้ามพรมแดน!
วงการซีรีส์วายเตรียมเดือดอีกระลอก! เพราะค่าย "MFlow Entertainment" เจ้าของผลงานไวรัล "ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก" กำลังกลับมาทวงบัลลังก์ซีรีส์วายคุณภาพ ด้วยโปรเจกต์ใหม่สุดยิ่งใหญ่ "PlutoCharon (星轨)" ซีรีส์วายแนวโรแมนติก–โชคชะตา ที่ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างทีมผู้ผลิตไทยและจีน
ผลงานเรื่องนี้จะออกอากาศผ่านช่อง YouTube: MFlow Entertainment ให้แฟนๆ ทั่วโลกได้ชมพร้อมกันในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ โดย "PlutoCharon" จะเล่าเรื่องราวของสองหนุ่ม "หยางอวี่" และ "เฉินอี้" ที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันราวกับดาว พลูโต และ คารอน — สองดวงดาวที่แม้จะอยู่ไกล แต่กลับโคจรรอบกันอย่างมั่นคงไม่ห่างหาย เรื่องราวจะพาแฟนๆ ดำดิ่งไปกับความอบอุ่นปนเศร้า และเสน่ห์ของโชคชะตาที่ผูกพันพวกเขาไว้ด้วยความรู้สึกเกินจะห้ามใจ
นำแสดงโดยนักแสดงหน้าใหม่สุดละมุนจากจีน หลิวเชียนหยาง(Liu Qiangyang) ในบท "หยางอวี่" และ เกามิ่งหยวน (Gao Mingyuan) ในบท "เฉินอี้" ที่เคมีระหว่างทั้งคู่ถูกพูดถึงตั้งแต่วันเปิดตัวโปสเตอร์ เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนวายทั้งไทยและจีน
การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆแต่ยังสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของวงการซีรีส์วายไทยที่กำลังขยายตลาดสู่ระดับเอเชียอย่างจริงจัง นอกจากความละมุนและดราม่าที่เข้มข้นแล้ว "PlutoCharon"ยังถูกคาดหวังว่าจะเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมและความรู้สึกแห่ง"ความรักไร้พรมแดน"ระหว่างสองประเทศอย่างแท้จริง
"PlutoCharon (星轨)" คืออีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของซีรีส์วายไทยในเวทีเอเชีย — โปรเจกต์ที่รวมพลังไทย–จีนไว้ในเรื่องเดียว พร้อมปล่อยพลังฟินทะลุจักรวาล 19 ตุลาคมนี้! แฟนวายทั้งไทย–จีนเตรียมตั้งนาฬิกาจับเวลารอชมความอบอุ่นปนเศร้าที่อาจกลายเป็น “ปรากฏการณ์ดาวคู่แห่งปี”! 🌌
📅 PlutoCharon เตรียมออกอากาศตอนแรกในวันที่ 19 ตุลาคมนี้
📺 รับชมพร้อมกันได้ที่ YouTube ช่อง MFlow Entertainment
เตรียมหัวใจไว้ให้พร้อม แล้วมาดูว่าดาวพลูโตและคารอน…จะโคจรมาพบกันอย่างไรในเส้นทางแห่งโชคชะตาครั้งนี้ 💞
#ซีรีส์PlutoCharon #星轨 #PlutoCharon #陈释 #杨宥 #高铭远 #刘琼阳 #Mflowentertainment