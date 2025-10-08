Gen Play เผยโฉมเกมใหม่ "Dicemon Tactics" เตรียมเปิด Alpha Test เร็ว ๆ นี้

ได้ฤกษ์เผยโฉมโปรเจกต์ใหม่เป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่ Gen Play ซุ่มพัฒนาร่วมกับทาง Nanuq (นานุค) มาเป็นเวลานานกว่า 2 ปีเต็ม กับ "Dicemon Tactics" เกมมือถือแนว Real-Time Strategy Board Game ที่พร้อมจะพลิกโฉมประสบการณ์บอร์ดเกมเศรษฐี ไปสู่การต่อสู้เชิงกลยุทธ์ที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิม
โลกแห่งอนาคต สัตว์เทพในตำนาน และการวางกลยุทธ์เหนือความคาดหมาย
"Dicemon Tactics" จะพาผู้เล่นทะลุมิติสู่ Dice World โลกแห่งเทคโนโลยีสุดล้ำ ที่ชะตากรรมถูกขีดเขียนด้วยกลยุทธ์และการตัดสินใจอันเฉียบคม เรื่องราวสุดเข้มข้นเริ่มต้นจากนักลงทุนผู้ล้มละลาย ที่ได้รับโอกาสครั้งใหม่จากเทพเจ้าแห่งการลงทุน ที่มาพร้อมกับ “Dicemons”สิ่งมีชีวิตที่ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์เทพในตำนานทั่วโลก ซึ่งมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนผู้เล่น พร้อมมอบพลังและสกิลเฉพาะตัว ที่สามารถพลิกเกม และสร้างกลยุทธ์เหนือความคาดหมายได้ทุกวินาที
ตัวเกมรองรับผู้เล่นสูงสุด 4 คนต่อแมตช์ และอัดแน่นไปด้วยระบบต่าง ๆ มากมาย ที่จะทำให้ทุกแมตช์สนุก เข้มข้น และไม่ซ้ำใคร อาทิ
• Dice Square : Community Hall ของเกม แหล่งนัดพบและชวนเพื่อนมาเล่น
• Costume System : แต่งตัวอิสระได้ตามสไตล์ ไม่จำกัดเพศ
• Dicemon System : คู่หูสัตว์เทพจากทั่วโลก พร้อมสกิลพลิกสถานการณ์
• Gacha System : เปิดกาชาเพื่อตามหา Dicemon ในตำนาน
• Leaderboard : แข่งขันไต่แรงก์ สู่การเป็นที่หนึ่ง พร้อมรางวัลพิเศษ
นอกจากนี้ ทาง Gen Play ยังเปิดเผยว่ามีแผนในการพัฒนาระบบ และคอนเทนต์ใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอประสบการณ์การเล่นที่สดใหม่ สนุก และท้าทายยิ่งขึ้นให้กับผู้เล่น โดยตัวเกมเตรียมเปิดให้ทดสอบ Alpha Test ในเร็ว ๆ นี้
สามารถติดตามรายละเอียด และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/dicemon.tactics
Website: https://dicemontactics.com
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*