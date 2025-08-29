"Final Fantasy Tactics" ฉบับยกเครื่องใหม่ วางจำหน่าย 30 ก.ย.นี้

Bandai Namco และ Square Enix ประกาศเปิดตัว "FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles" เกมวางแผนจากแฟรนไชส์ Final Fantasy ที่ได้รับการยกเครื่องใหม่ เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ PlayStation 5 ในวันที่ 30 กันยายนนี้
"Final Fantasy Tactics" เล่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับความทะเยอทะยาน การทรยศ และเกียรติยศ ด้วยบทภาพยนตร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ พร้อมบทสนทนาที่บรรยายด้วยเสียงเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับกราฟิกที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ยกระดับความสมจริงและความสามารถในการต่อสู้ในสนามรบไปอีกขั้น นอกจากนี้ เวอร์ชันปรับปรุงนี้ยังมาพร้อมกับการอัปเดตเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่น เช่น ระดับความยากใหม่, UI ที่ปรับปรุงใหม่, ระบบบันทึกอัตโนมัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทำให้ผู้เล่นใหม่เข้าถึงเกมได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวเกมมาพร้อมระบบต่อสู้แบบผลัดตาเชิงกลยุทธ์ และระบบพัฒนาตัวละครที่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้ทุกการต่อสู้น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความพลิกผันที่คาดไม่ถึง
"Final Fantasy Tactics" ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเกม ผู้เล่นจะก้าวเข้าสู่อาณาจักร Ivalice โลกยุคกลางที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งผู้เล่นจะค้นพบความจริงเบื้องหลังของ Ramza Beoulve หนุ่มผู้สูงศักดิ์ ซึ่งบทบาทของเขาจะส่งผลใหญ่หลวงต่อเวทีประวัติศาสตร์ถูกซ่อนไว้
สแควร์เอนิกซ์ยังได้เปิดเผยภาพคีย์อาร์ตใหม่ของแรมซ่าและเดลิต้า สองฮีโร่ของเรื่องราวนี้ ซึ่งวาดโดยอากิฮิโกะ โยชิดะ ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นการยืนหยัดร่วมกันเพื่อปกป้องกันและกัน หรือจุดเริ่มต้นของการจากลาบนเส้นทางที่แยกออกจากกัน เหนือทั้งสองขึ้นไป โอเวเลียและอัลม่า ซึ่งทั้งคู่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับแรมซ่าและเดลิต้า กำลังจ้องมองด้วยสายตาเคร่งขรึม บ่งบอกถึงทิศทางที่โชคชะตาจะนำพาพวกเขาไป
นักพัฒนาเกมในตำนานจากเกมต้นฉบับจะกลับมาอีกครั้งใน FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles รวมถึง Kazutoyo Maehiro (ผู้กำกับ), Hiroshi Minagawa (ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์) และ Yasumi Matsuno (บทดั้งเดิม, ผู้เขียนฉาก และบรรณาธิการ)
FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles จะรวมเกมทั้งเวอร์ชันปรับปรุงและเวอร์ชันคลาสสิกเข้าด้วยกัน เวอร์ชันปรับปรุงมาพร้อมกับการอัปเกรดที่ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมถึงตัวละครที่มีเสียงพากย์เต็มรูปแบบ การปรับปรุงกราฟิกใหม่ทั้งหมด และ UI ที่ปรับปรุงใหม่ ทำให้ FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นใหม่ในเกม RPG แนววางแผนกลยุทธ์สุดคลาสสิก ส่วนเวอร์ชันคลาสสิกนี้คือการกลับมาของเกมที่ชวนให้นึกถึงอดีต พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ FINAL FANTASY TACTICS ฉบับดั้งเดิมจากปี 1997
คุณสมบัติหลัก:
• การต่อสู้แบบผลัดตาที่ท้าทายและเน้นกลยุทธ์ — สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้แบบผลัดตาที่ชวนติดหนึบและระบบพัฒนาตัวละครที่ล้ำลึก ซึ่งทำให้เกมนี้กลายเป็นเกม RPG แนวยุทธวิธีสุดคลาสสิก ผู้เล่นจะได้ทดสอบไหวพริบในการต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งมากมาย และใช้ภูมิประเทศ ตัวละคร และการปรับแต่งที่หลากหลาย รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อคว้าชัยชนะ
• ระบบอาชีพที่ปรับแต่งได้พร้อมความก้าวหน้าของตัวละครแบบไดนามิก — ผู้เล่นสามารถเชี่ยวชาญอาชีพอันหลากหลายกว่า 20 อาชีพ — รวมถึงนักเวทมนตร์ดำ, นักรบมังกร, นักภูมิศาสตร์, นักอัญเชิญ, นักเวทมนตร์แห่งกาลเวลา, หัวขโมย และอื่น ๆ อีกมากมาย — และความสามารถของตัวละครกว่า 300 แบบเพื่อสร้างการรวมทีมที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างมีกลยุทธ์
• ฟีเจอร์เกมเพลย์ที่ปรับปรุงใหม่และเวอร์ชันคลาสสิกที่ยังคงความสมจริง — เวอร์ชันปรับปรุงนี้มาพร้อมกับบทที่ปรับปรุงใหม่และบทสนทนาที่พากย์เสียงอย่างเต็มรูปแบบ มอบความสนุกอีกระดับให้กับเรื่องราวคลาสสิกนี้ นอกจากนี้ยังมี UI แบบใหม่ กราฟิกที่ปรับปรุงใหม่ รวมถึงบทสนทนาของตัวละครที่ยกระดับความสมจริงให้กับสนามรบ นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ มากมายที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เกมเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการยืนยันลำดับเทิร์นของยูนิตด้วยการกดปุ่ม การสำรวจสนามรบจากระยะไกลด้วยฟีเจอร์มุมมองเชิงกลยุทธ์ การเร่งความเร็วในการต่อสู้ด้วยการกรอไปข้างหน้า การบันทึกอัตโนมัติระหว่างการต่อสู้ การปรับความยากของเกมให้ตรงกับสไตล์การเล่นของผู้เล่น และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนเวอร์ชันคลาสสิกได้นำเอา Final Fantasy Tactics ที่ออกวางจำหน่ายในปี 1997 มาจำลองขึ้นใหม่ ควบคู่ไปกับฉบับแปล War of the Lions อันโด่งดัง เหมาะสำหรับแฟน ๆ ที่ต้องการหวนรำลึกถึงประสบการณ์ดั้งเดิม
ผู้ให้เสียงตัวละครใน FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles ประกอบไปด้วยเหล่านักพากย์ FINAL FANTASY ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มากมาย อาทิ Joe Pitts (Ramza), Gregg Lowe (Delita), Hannah Melbourn (Agrias), Timothy Watson (Cidolfus), Harry McEntire (Mustadio), Ben Starr (Dycedarg) และนักแสดงรับเชิญอย่าง Cody Christian (Cloud Strife จาก FINAL FANTASY VII REMAKE) และ Briana White (Aerith Gainsborough จาก FINAL FANTASY VII REMAKE)
ผู้เล่นที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับไอเทมโบนัส ได้แก่ White Equipment สำหรับ Ramza, อาวุธ Mythril Knife, เครื่องประดับ Spiked Boots (เพิ่มค่ากระโดดของยูนิตเมื่อสวมใส่), ยาเพิ่มพลัง x10 และ อีเธอร์ x10
ผู้เล่นที่สั่งซื้อล่วงหน้าแบบ Deluxe Edition จะได้รับอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการพัฒนาตัวละคร ได้แก่ อาวุธ Akademy Blade (เพิ่มค่าความเร็วของยูนิตเล็กน้อยเมื่อสวมใส่), หมวก Akademy Beret (ป้องกันสถานะ Charmed เมื่อสวมใส่), ชุดต่อสู้ Akademy Tunic (เพิ่ม Shell เมื่อสวมใส่), เครื่องประดับ Ring of Aptitude (เพิ่ม JP ที่ได้รับเมื่อสวมใส่),
ไอเทม Phoenix Down x10, Black Equipment สำหรับ Ramza และ Red Equipment สำหรับ Ramza
"FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles" วางจำหน่ายในวันที่ 30 กันยายนนี้ บน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://final-fantasy-tactics-the-ivalice-chronicles.square-enix-games.com/en-us และช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*