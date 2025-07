ICS Lifestyle Complex ชวนสาวกบอร์ดเกม ร่วมสนุกกับ Thailand Board Game Show 4 Junctions 2025 วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2568 ณ Event Space ชั้น M

ชวนสาวกบอร์ดเกม ร่วมสนุกกับบอร์ดเกมไทยออนทัวร์ สนุกชัวร์กับทุกกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2568 ณ Event Space ชั้น M ภายในงานจะได้พบกับการแข่งขันบอร์ดเกมแบบมินิ ลุ้นรับเงินรางวัล 2,000 บาท และของรางวัลจากผู้สนับสนุน การจำหน่ายสินค้าบอร์ดเกมราคาพิเศษ นอกจากนี้ได้เปิดพื้นที่สำหรับทุกคนร่วมสนุกกับบอร์ดเกม ที่ได้นำเกมยอดฮิตมาให้ทุกคนได้ลองเล่นมากมาย อาทิ ticket to ride, Death Invitation, ผีถ้วยแก้ว และ I’m Stuck in the Lift บน Smart deskร่วมกิจกรรม Thailand Board Game Show 4 Junctions 2025 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2568 ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม