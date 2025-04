สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกาศเปิดการแข่งขัน โครงการ Hackathon Board Game มุ่งสร้างเสริมสุขภาพคนไทย

เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 5 เม.ย. 2568 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ภายใต้โครงการ Hackathon Board Game เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำเสนอรายละเอียด เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงสถานการณ์สุขภาวะของคนไทยในยุคปัจจุบัน พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “Hackathon Board Game นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. ร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และนายวัฒนชัย ตรีเดชา นายกสมาคมบอร์ดเกมแห่งประเทศไทย (TBGA) ร่วมเวทีเสวนา เล่าถึงความสำคัญของการพัฒนาบอร์ดเกม และทิศทางของบอร์ดเกมในอนาคตโครงการ “Hackathon Board Game เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” จัดขึ้นภายใต้โจทย์สุดท้าทาย 4 หัวข้อ ประกอบไปด้วย 1. ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเด็กและเยาวชน 2.เพิ่มกิจกรรมทางกาย 3. ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ไฟฟ้า ในเด็กและเยาวชน 4. การจัดการอารมณ์และความเครียด ในเด็กและเยาวชน ชิงรางวัลรวมมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโอกาสในการร่วมพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานจริงในอนาคต ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Board Game for Health Promotion Line Official @bghealthhackไทม์ไลน์กิจกรรมตลอดโครงการOPEN HOUSE วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2568สถานที่ : ณ ห้องนิทรรศการ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะคัดเลือกรอบแรก (ในรูปแบบออนไลน์) ​วันพฤหัสที่ 15 พฤษภาคม 2568สถานที่ : ณ ห้อง 413 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568ช่องทาง Facebook :“Board Game for Health Promotion” ​กิจกรรม Hackathon Camp วันที่ 16 มิถุนายน - 17 มิถุนายน 2568สถานที่ : Chatrium Residence Sathon Bangkok​กิจกรรมนำเสนอรอบสุดท้าย และมอบรางวัล(Final Pitching & Award Ceremony) วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2568สถานที่ : Chatrium Residence Sathon Bangkok