โรบินสันไลฟ์สไตล์ เสิร์ฟความสุขตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ในแคมเปญ “Robinson Lifestyle Summer Grand Sale 2025”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเสิร์ฟความสุข ทุกความหลากหลาย กับกิจกรรมอิเวนต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ พลาดไม่ได้! กับกิจกรรมหลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดความสามารถเด็กและเยาวชน การแข่งขันกีฬา การแสดงจากกลุ่มศิลปินท้องถิ่น กิจกรรมสัตว์เลี้ยงสุดน่ารัก พร้อมแคมเปญ “Robinson Lifestyle Summer Grand Sale 2025” ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 68 – 13 ก.ค. 68 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานเซลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง 80% เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปลุกพลังค้าปลีก และกระตุ้นการจับจ่ายกลางปี เปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาสุดคุ้มมาร่วมเติมพลังความสุขไปกับหลากหลายอิเวนต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ให้กับทุกวันได้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้แก่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี8 มิ.ย. 68 Beyblade X Lopburi Extreme Match #1 ร่วมการแข่งขันเบย์เบลด X สุดมันส์เปิดเวทีท้าประลองประชันความเร็ว หมุนความสนุกแบบไม่มีสะดุด พร้อมลุ้นของรางวัลพิเศษ14 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68Cover Dance Contest by FIDA รวมพลคนรักแดนซ์! งานแข่งขัน Cover Dance สุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวมนักเต้นกว่า 500 ชีวิต มาระเบิดเวที ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท23 มิ.ย. 68รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ขอเชิญรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์28 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68Voice Training Studio Contest Season 2 ค้นหาดาวดวงใหม่แห่งเสียงเพลง! เชิญชวนแฟนคลับร่วมส่งเสียงเชียร์กับการแข่งขันร้องเพลงของเหล่าผู้เข้าประกวดที่มาโชว์พลังเสียง30 มิ.ย. 68 - 6 ก.ค. 68Enjoy Zoo เปิดประสบการณ์สุดแสนอบอุ่น! สัมผัสความน่ารักแบบใกล้ชิดกับสัตว์นานาชนิด และกิจกรรมสุดพิเศษ แชะภาพสุดคิวท์กับเหล่าสัตว์น่ารักโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร13 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68ฤดูกาลทุเรียนคลองลานและ OH TOP สินค้าชุมชน สัมผัสเสน่ห์ชุมชนท้องถิ่นในเทศกาลที่รวม “ของดีคลองลาน” ไว้ครบ! พบแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นถิ่น และการประกวดน้องหนูทุเรียนคลองลาน14 มิ.ย. 68เปิดสังเวียนการแข่งขันเกม E-Sport สุดเดือด! มาร่วมเชียร์ตัวแทนจังหวัดในการดวลสมองกับเวทีระดับประเทศ21 มิ.ย. 68Queen of Pride ประกวดหา Queen of Pride ประจำจังหวัดกำแพงเพชร28 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68เติมจินตนาการผ่านปลายพู่กันไปกับ การประกวดวาดภาพวรรณคดีไทย สำหรับน้องๆ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68เตรียมตัวให้พร้อม! กับความมันส์ระดับ Max ใน คอนเสิร์ตมันส์ให้สุด! Live Every Opportunity พบศิลปินดัง “แบงค์-ปรีติ”, “แม็ก-อภิสิทธิ์” และ “ด็อกเตอร์ฟู” พร้อมอิ่มอร่อยกับ Food Truck สุดฟินตลอดงาน7 มิ.ย. 68ประกวดหนูน้อยปลาสลิด ครั้งที่ 2 เวทีแห่งความน่ารักและความสามารถของน้องๆ มาประชันความน่าเอ็นดู ชิงมงกุฎ พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท7 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68โลกแห่งสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักกลับมาอีกครั้ง! กับงาน Little Zoo เพื่อนรักสัตว์น้อย พบกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก พร้อมกิจกรรมให้อาหารสัตว์สุดสนุกและการแสดงสุดตื่นตาตื่นใจ14 มิ.ย. 68ประกวดหนูน้อย International ชมสีสันของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศผ่านรอยยิ้มของเด็กๆ กว่า 100 คน ที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ พร้อมชมการแสดงประจำชาติสุดประทับใจ27 มิ.ย. 68Meet & Greet จุ๊มเหม่ง ปีที่ 2 อบอุ่นยิ่งกว่าเดิม ใกล้ชิดกว่าครั้งก่อน พร้อมกิจกรรมพิเศษที่คุณจะยิ้มไม่หุบ28 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68Beyblade Championship เฟ้นหาสุดยอดผู้เล่นเบย์เบลด กับการแข่งขันที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันโรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี7 มิ.ย. 68Pride for All ฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของ LGBTQ+ ประกวดการแต่งกาย และDrag Queen Show15 มิ.ย. 68Cosplay Contest ประกวดการแต่งกาย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท18 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68Robin Food สวรรค์ของสายกิน! ยกขบวนร้านเด็ด 60 ร้านดังกับเมนูขึ้นชื่อกว่า 100 รายการ ให้ชาวกาญจน์ได้อร่อยฟินแบบจุใจ ไปกับรสชาติสุดว้าว21 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68Cardfight Vanguard การแข่งขันให้เหล่าน้องๆหนูๆประลองความสามารถชิงทุนการศึกษา และของรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท25 มิ.ย. 68มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมปลุกพลังเยาวชนต้านภัยยาเสพติดผ่านนิทรรศการให้ความรู้และประกวดดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท28 มิ.ย. 68เปิดเวทีแห่งความฝัน สู่เวทีระดับประเทศ! งาน Miss Universe Kanchanaburi 2025 เวทีประกวดสาวงามประจำจังหวัด เพื่อเฟ้นหาตัวแทนที่เปล่งประกายที่สุดไปคว้ามงใหญ่ระดับประเทศโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี12 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68Saraburi Trendy Tastes #1 งานอาหารสุดฮิตแห่งปี! รวมร้านเด็ดร้านดังมากกว่า 100 ร้านในบรรยากาศสุดชิล เพลินทั้งวัน ฟินทุกจาน20 มิ.ย. 68ชวนน้องๆ หนูๆ ออกมาเต้นให้สุดในกิจกรรมสร้างสุขภาพ Dancercise Contest 2025 พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท บนเวทีแห่งความสุขและพลังบวก28 มิ.ย. 68Yamaha Performance ครั้งที่ 2 ระเบิดพลังดนตรีแบบเต็มแม็กซ์! ไปกับโชว์สุดพิเศษ สนุกกันได้ทั้งครอบครัวโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด7 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68Pride Month Market พบกับตลาดนัดแห่งความหลากหลายของเหล่า LGBTQ+ ในเดือนแห่งความเท่าเทียมนี้14 มิ.ย. 68Kid's Sport Day พบขบวนพาเหรดน่ารักสุดตื่นตา และการแข่งขันกีฬารุ่นอนุบาล 1–3 ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและรอยยิ้มสดใส17 มิ.ย. 68 - 18 มิ.ย. 68Green & Craft Market ชวนช้อปสินค้าและของขวัญรักษ์โลกจากต้นไม้และวัสดุธรรมชาติสุดสร้างสรรค์28 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68Muanjoy Flas Fair ร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตศิลปินพื้นบ้านชื่อดังสุดอบอุ่นใจโรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์6 มิ.ย. 68 -13 มิ.ย. 68ตะลุยวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบครบสูตรในงาน Japan Matsuri Festival 2025 ทั้งอาหาร แฟชั่น และกิจกรรมในบรรยากาศญี่ปุ่นแท้ๆแบบครบครัน8 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68ศิลปะดนตรีพื้นบ้านสู่ดนตรีร่วมสมัย เข้าร่วมฝึกอบรมไปกับศิลปะดนตรีพื้นบ้านสู่ดนตรีร่วมสมัยแก่เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านและเยาวชน14 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68Buriram Summer Championship Game สนุกกับการแข่งขันคำศัพท์สุดเข้มข้น ทั้งภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย19 มิ.ย. 68Buriram CSR Showcase 2025 งานใหญ่แห่งปีที่มอบทุนการศึกษา 250 ทุน และร่วมชื่นชมโครงงานดีๆ จากนักเรียนนักศึกษา พร้อมกิจกรรม CSR ของจังหวัดบุรีรัมย์21 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68Buriram Pride Festival 2025 เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ พบกับกิจกรรมมากมาย28 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68Street Football 3 on 3 การแข่งขันสำหรับเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 อิ่มอร่อยกับงานผลไม้ประจำจังหวัด Chaiyaphum Fruit Festival 2025 รวบรวมของดีจากทั้ง 16 อำเภอ พร้อมกิจกรรมสุดสนุก15 มิ.ย. 68ธรรมะติดใจ ผู้ได๋ก็ตื่นธรรม ร่วมเสวนาธรรมกับ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ปลุกพลังธรรม “ธรรมะติดใจ ผู้ได๋ก็ตื่นธรรม”22 มิ.ย. 68สอนอาชีพ เปิดอบรมฟรี! ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน28 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68Chaiyaphum Board Games 2025 แข่งขันตอบคำศัพท์-คณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยเกียรติยศระดับประเทศ29 มิ.ย. 68เชิญร่วมกิจกรรม 72 ปี วิ่งต้าน NCDs โรงพยาบาลชัยภูมิ งานเดินวิ่งมหากุศล เส้นทางแห่งสุขภาพเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร14 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68Mukdahan Balance Bike กิจกรรมประลองความเร็วของน้องๆ กับการแข่งขันจักรยานขาไถสุดน่ารัก พร้อมลุ้นถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัด21 มิ.ย. 68Kid’s Sport Day วันปล่อยพลังเด็ก! กับการแข่งขันกีฬาสีระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ด้วย บรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม28 มิ.ย. 68Muk Pride Month กิจกรรม Pride Parade ที่จะสร้างสีสันให้ผู้ชม และกิจกรรมสนุกๆมากมายโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน30 พ.ค. 68 – 8 มิ.ย. 68Motor Show #2 ทัพคาราวานโชว์รูมรถชั้นนำมาให้พี่น้องบ่อวินได้เลือกทดลองขับมากมาย1 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68Tropical Fruit #1 อร่อยเพลินไปกับเทศกาลผลไม้เมืองร้อนครั้งแรกของบ่อวิน รวมของดีหาทานยาก สดใหม่ทุกวัน7 มิ.ย. 68 และ 28 มิ.ย. 68เชิญชวน รวมพลังทำดีบริจาคโลหิต ร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ผ่านการบริจาคโลหิต เพื่อชีวิตของผู้อื่น8 มิ.ย. 68, 29 มิ.ย. 68ตัดผมฟรีเคลื่อนที่ เชิญชวนรับบริการตัดผมฟรีโดยอาจารย์พรชัย ชื่อดังของบ่อวิน22 มิ.ย. 68เทควันโด เวทีโชว์ความสามารถของนักเทควันโดตัวน้อย ที่ฝึกฝนวินัยและจิตใจผ่านศิลปะป้องกันตัวจากสถาบันพันปัญญา บ่อวิน28 มิ.ย. 68คนตื่นธรรม กิจกรรมสนทนาธรรม โดยอาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรมโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง5 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68Trang Green Market ช้อปสินค้ารักษ์โลก รีไซเคิล สินค้าจากธรรมชาติ และต้นไม้สวยงาม พร้อมเวิร์กชอปสนุกๆ ช่วยโลกอย่างสร้างสรรค์14 มิ.ย. 68Pride Trang Community ขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ กิจกรรม Speed voice for LGBTQ+ Community และการประกวด Pride Costume Contest20 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68Motor & EV Expo 2025 มหกรรมยนตรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองตรัง เปิดตัวรถใหม่ลุดล้ำ! เทรนด์รถ EV มาแรงกับแบรนด์ดังจัดเต็ม! กับโปรโมชันสุดคุ้ม28 มิ.ย. 68Colorful Color Show เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งสีสันไปกับโชว์สุดพิเศษจากสถาบันสอนการแสดงรวมกว่า 30 โชว์ จากนักเรียน-นักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 300 คนโรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร7 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68A-Math Crossword แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็วและคำคม รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษ15 มิ.ย. 68เปิดเวทีแห่งความฝัน สู่เวทีระดับชาติ! งาน Miss Universe Sakon Nakhon เวทีประกวดสาวงามประจำจังหวัด พร้อมมินิคอนเสิร์ตพิเศษจาก “อาร์ม ชุติมา”21 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันคว้าชัยในการแข่งขัน Robinson Badminton ศึกดวลลูกขนไก่จากนักกีฬาของจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง29 มิ.ย. 68เปิดเวทีสำหรับวงดนตรีสากลรุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน 18 ปี ในงาน Robinson Music Contest ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเต็มพิกัดโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน6 มิ.ย. 68 - 10 มิ.ย. 68เชิญช้อปในงาน OTOP เมืองสกลนคร รวมสุดยอดสินค้า OTOP จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสกลนครให้ช้อปแบบจุใจ7 มิ.ย. 68เชิญชมการประกวด ศิลปวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์รำไทย - โขนรามเกียรติ์ ครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยรางวัลลิขสิทธิ์ และทุนการศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย15 มิ.ย. 68Kid's Motor Show 2025 เปิดเวทีให้น้องๆ โชว์ความมั่นใจ ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ ถ้วยรางวัล และสายสะพาย22 มิ.ย. 68Fashion Pride Contest & Dance Party งานประกวด Fashion Show, Troop LGBTQ+ และ Dance Party ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช14 มิ.ย. 68Pride Month พาเหรดและแฟชั่นโชว์ในงาน Celebrate Pride Month21 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68Music Performance เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสดจากน้องๆ เยาวชนผู้มีความสามารถทางดนตรี ทั้งร้องเพลง กีต้าร์ อูคูเลเล่ เต็มอิ่ม 2 วันทุกวันจันทร์-ศุกร์ มิ.ย. 68ช้อปแบบชิลๆ ไปกับ ตลาดนัดติดแอร์ ในห้องแอร์เย็นฉ่ำ พร้อมสินค้าน่าสนใจหลากหลาย ตั้งแต่ 12:00–19:00 น.โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี7 มิ.ย. 68Art & Craft ต้อนรับปิดเทอมให้น้องๆหนูๆกับกิจกรรมงานคราฟท์15 มิ.ย. 68Pride Month ร่วมขบวน Fashion Show Troop รณรงค์สิทธิความเท่าเทียม LGBTQ+21 มิ.ย. 68จุ๊มเหม่ง Road Trip พบกับความน่ารักสดใสของ “จุ๊มเหม่งแอนด์เดอะแก๊ง” ที่มาแจกความสุขแบบใกล้ชิด ชมฟรี!22 มิ.ย. 68คอนเสิร์ตขวัญใจสุพรรณบุรี สนุกเต็มอิ่มกับวง “คาราบาว” ฉบับเต็มวงที่ทุกวัยรอคอย27 มิ.ย. 68 - 28 มิ.ย. 68สายคาเฟ่ห้ามพลาด! หวานเว่อร์เฟส งานรวมร้านขนมหวาน เบเกอรี่ และคาเฟ่ชื่อดังทั่วจังหวัดในบรรยากาศน่ารักละมุนใจโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา1 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68Pride Month พบการเดินขบวน ไพรด์ พาเหรด (Pride Parades) ตลอดเดือนมิถุนายน5 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68ร่วมสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมใน วันสิ่งแวดล้อมโลก พบกับเวิร์กช็อป DIY กระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ พร้อมรับกล้าไม้กลับบ้าน ฟรี!16 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68Enjoy Zoo พบแก็งสัตว์น้อยน่ารักกว่า 20 ชนิด ที่ขนมาให้ชมกันแบบใกล้ชิดในบรรยากาศอบอุ่นเหมาะสำหรับครอบครัวโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี8 มิ.ย. 68Cat Lympic Championship ศึกแข่งขันแมวเลีย! ร่วมลุ้นว่าแมวตัวไหนจะครองแชมป์แมวน้อยนักกิน9 มิ.ย. 68เสวนาธรรม ให้ธรรมนำใจ แก้ทุกปัญหาธรรม เข้าใจทุกอย่างในชีวิตกับอาจารย์เบียร์ไขทุกข้อสงสัย14 มิ.ย. 68Bay Blade Championship แข่งขันเบย์เบลดสะท้านฟ้า ศึกแห่งเจ้าสำนักมักรทะยานฟ้า เต่าคะนองฟ้า21 มิ.ย. 68Cos La Mer (คอสลาแมร์) งานคอสตูมแฟนตาซีสุดอลังการ ที่นำโลกการ์ตูนมาสู่ความจริงแบบสุดสร้างสรรค์25 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68เชิญชิม Fruit Festival มหกรรมผลไม้หลากชนิดแห่งเมืองโอ่ง พร้อมไฮไลต์ “ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้” สดจากสวน28 มิ.ย. 68เพลิดเพลินไปกับ ดวลเดือด สมรภูมิเสียงทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งอันติดตาตรึงใจ ที่จะขับกล่อมทุกท่าน พร้อมสร้างรอยยิ้มทั่วงานโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์28 มิ.ย. 68Robinson Lifestyle Surin Miss LGBTQ+ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งสีสัน พบกับการประกวด Miss LGBTQ+31 พ.ค. 68 – 3 มิ.ย. 68พลาดไม่ได้! มหกรรมทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนคุณภาพดี ราคานาทีทองลูกละ 99 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด7 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68วันสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Workshop เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก10 มิ.ย. 68 -11 มิ.ย. 68 24th Anniversary KPRU MS Open House งานครบรอบปีที่ 24 แห่งการเติบโตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ที่พร้อมจะก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน21 มิ.ย. 68พบกับการแสดงดนตรีและร้องเพลง จากน้องๆ ของสถาบันสอนดนตรีสากล Wonder Music21 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68อร่อยเกินต้าน ในงาน เจ๊..พาซิม เทศกาลรวมร้านเด็ดจาก TikTok มากกว่า 40 ร้าน ของคาวหวานเครื่องดื่มสุดฟิน26 มิ.ย. 68ร่วมรำลึกกวีเอกแห่งสยามในงาน วันสุนทรภู่ ชมการแสดงจากน้องๆ โรงเรียนเจริญวัยคริสเตียนโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง7 มิ.ย. 68 – 8 มิ.ย. 68ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท14 มิ.ย. 68น้องจุ๊มเหม่ง Meet & Greet พบกับจุ๊มเหม่งตัวจริงเสียงจริง แจกความน่ารัก พร้อมกิจกรรมสนุกๆ เอาใจแฟนคลับ15 มิ.ย. 68 Pride Month กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ LGBTQ+ ประกวดเดินแบบแฟชั่น และสร้างสีสันในศูนย์การค้าฯ26 มิ.ย. 68 - 27 มิ.ย. 68ร่วมรำลึกกวีเอกแห่งสยามในงาน วันสุนทรภู่ เสริมความรู้และปลูกฝังวรรณคดีไทยให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมที่แฝงความสนุกโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์31 พ.ค. 68 - 8 มิ.ย. 68Art Forest สนุกไปกับกิจกรรมและเวิร์กชอปมากมาย และมาสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบของตัวเอง15 มิ.ย. 68 - 20 มิ.ย. 68Durian Aholic คลั่งรักทุเรียน มหกรรมรวมทุเรียนสายพันธุ์เด็ดจากภาคตะวันออก พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าของสะสม21 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68Cubing 2025 งานของคนรัก Cube พบการแข่งขันและโชว์เทคนิคสุดล้ำจากนัก Cube โดยความร่วมมือกับสมาคม Thailand Cube22 มิ.ย. 68พบกับความน่ารักของ จุ๊มเหม่งแอนด์เดอะแก๊ง ความน่ารักที่ทุกคนรอคอย ที่จะมาพบปะแฟนคลับอย่างใกล้ชิดโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง31 พ.ค. 68 – 9 มิ.ย. 68เทศกาลอาหารอร่อยฉ่ำ ฉ่ำ! ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น พร้อมดนตรีม่วนซื่น ในบรรยากาศสุดคึกคัก ไปกับมินิคอนเสิร์ตศิลปินดัง6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68การประกวดแมวนานาชาติสุดอลังการ It’s Raining Cats! กลับมาอีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรี21 มิ.ย. 68Pride Month (พาเหรด) เทศกาลเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี14 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68Nostalgia Singing Contest ประกวดร้องเพลงในหัวข้อ “เพลงรักเพลงคิดถึงใน พ.ศ. 2520 – 2543” ชวนคิดถึงวันวานผ่านเสียงเพลง21 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68ตื่นเต้นไปกับศึกดวลฝีมือระดับเทพ ที่สกิลดี ความคิดไว ใจต้องนิ่ง ในงาน Free Fire Tournament 2025 การแข่งขันกีฬา อี สปอร์ต ครั้งยิ่งใหญ่28 มิ.ย. 68Lifestyle Car Meet กิจกรรมรวมตัวสายซิ่ง สายคูล มาโชว์รถแต่งสุดเท่ พร้อมเทคนิคการแต่งรถ24 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 687ENSE of Celebration ฉลองครบ 7 ปี ช้อปครบ 2,700 บาท แลกรับฟรี ร่ม Unlimitedโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี16 มิ.ย. 68รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ส่งต่อความรักด้วยการบริจาคโลหิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีไปด้วยกัน21 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 68Carnival Pet Party ปาร์ตี้รวมสัตว์น่ารัก ขนทัพสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก พร้อมกิจกรรมเอาใจคนรักสัตว์แบบครบวงจร28 มิ.ย. 68Meet & Greet จุ๊มเหม่ง มาสัมผัสตัวจริงของน้องหมาสุดฮอต และเจ้าของสุดน่ารัก พร้อมกิจกรรมถ่ายรูปเอาใจแฟนคลับโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง14 มิ.ย. 68คนรักรถต้องห้ามพลาด Phuket Car Show มหกรรมงานโชว์รถยนต์ และมอเตอร์ไซค์แต่งขั้นเทพกว่า 100 คัน ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัด15 มิ.ย. 68Fashion Show “Environment Theme” แฟชั่นโชว์ที่ไม่ได้มีแค่ “โชว์” แต่ยังทำให้โลกเห็นว่าเรา “แคร์”18 มิ.ย. 68มหกรรมแห่งโอกาส Job Fair วันนัดพบแรงงานภูเก็ต พบบริษัทชั้นนำกว่า 25 แห่ง เปิดรับกว่า 1,000 ตำแหน่ง25 มิ.ย. 68 – 6 ก.ค. 68Zoozar รวมสัตว์น่ารัก Exotic จากทั่วโลก พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้และความสนุก27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68World of Japan เทศกาลญี่ปุ่นสุดฟิน! พบการแต่ง Cosplay อนิเมะและกิจกรรมมากมายทุกวันพฤหัสฯ –Chalong Chill เพลิดเพลินไปกับดนตรีสด อาหารอร่อย และมุมถ่ายรูปสุดชิค เติมเต็มวันหยุดอาทิตย์ มิ.ย. 68ให้น่าจดจำโรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี2 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68Enjoy Zoo สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้อยหายาก ที่ขนทัพกันมาให้ใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมเอาใจเด็กๆ ในบรรยากาศอบอุ่นเหมาะสำหรับทุกครอบครัว13 มิ.ย. 68 -15 มิ.ย. 68มันส์ไปกับมหกรรมดนตรีของชาวร็อค ฅนมันส์ Rock พบกับศิลปินสุดฮอตที่จะมาปลุกความมันส์ให้คุณโยกหัวไม่หยุด พร้อมร้านอาหารอร่อยหลากหลายโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง30 พ.ค. 68 – 5 มิ.ย. 68HALAL Food Fest เทศกาลอาหารฮาลาลครั้งยิ่งใหญ่ ต้อนรับเทศกาล “อีดอิดิ้ลอัฎฮา” พบกับร้านอาหาร เสื้อผ้าแฟชั่น และเครื่องประดับมุสลิมกว่า 50 ร้าน5 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68Second hand Brand name มหกรรมแบรนด์เนมครั้งยิ่งใหญ่! พบกับ แบรนด์เนมแท้กว่าหมื่นรายการพิเศษ! ออกใบรับรองโดยสมาคมแบรนด์เนมมือสอง7 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68GLO Today and Future โครงการดีๆ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบกับการจำหน่ายสลาก พร้อมกิจกรรมความรู้ และของรางวัลเพียบ8 มิ.ย. 68The Circle Studio Fashion Show เวทีแฟชั่นโชว์เพื่อสิ่งแวดล้อมในธีม ‘Recycle’ พร้อมการเต้น Cover Dance จากน้องๆ เยาวชน เติมเต็มแรงบันดาลใจด้วยพลังสร้างสรรค์10 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68พบกับสัตว์เลี้ยงแสนขี้อ้อนทั้งแมวหลากสายพันธุ์ และสัตว์ Exotic ในงาน Zoo Zar พร้อมกิจกรรมเรียนรู้สนุกๆ เหมาะสำหรับครอบครัว27 มิ.ย. 68ร่วมพลังทำความดี บริจาคโลหิต ขอเชิญร่วมทำความดี บริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปด้วยกันทุกวันเสาร์Art Workshop by Day one Learning & Beyond กิจกรรมเรียนรู้ทุกๆวันเสาร์กับศิลปะ การวาดภาพระบายสี และการเล่านิทานศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์แห่งความสุขตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ผ่านกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน และทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทยทั่วประเทศ ตอกย้ำการเป็นศูนย์การค้าฯ ที่มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างครบครันในทุกมิติ ทั้งการช้อปปิ้ง ความสนุกสนาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว พร้อมเดินหน้าในบทบาท “Center of Life” ที่หนึ่งในใจของทุกคน และทุกชุมชนอย่างแท้จริงติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)