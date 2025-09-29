“Pluto” เปิดตัวแคมเปญ “พลูโต ปลูกยิ้ม” ส่งนวัตกรรมเม็ดปรับดินอินทรีย์จากงานวิจัย พลิกโฉมการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทไว้ท์เครน ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ตอกย้ำความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ทำการรีแบรนด์ของ “Pluto” นำเสนอนิวแพคเกจจิ้ง “Pluto” เม็ดปรับดินอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อทุกชีวิต ยกระดับการทำเกษตรกรรมในไทย โดยมีการทดสอบและใช้งานในฟาร์มออร์แกนิกระดับสากล สินค้าไม่เพียงแค่ใช้งานในสวนขนาดใหญ่ แต่รวมถึงระเบียงเล็กๆ ในบ้านของคนเมือง ที่อยากปลูกผักหรือผลไม้ไว้กินเอง Pluto ได้แรงบันดาลใจจากดาวพลูโต “เม็ดเล็กๆ ที่ทำให้ดินดี ราวกับเวทมนตร์จากนอกโลก”
หลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรไทยต้องเผชิญปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี ผลผลิตลดลง ต้นทุนสูง และสุขภาพก็ได้รับผลกระทบไปด้วย คุณวงษ์ชาพัชธ์ เทียนรุ่งศรี ประธานบริษัท ไว้ท์เครน ไบโอเทค และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Pluto เชื่อว่า “ถ้าดินดีรากแข็งแรง ต้นไม้ก็แข็งแรง และชีวิตของผู้ปลูกก็จะแข็งแรงขึ้นด้วย” ด้วยวิสัยทัศน์นี้ Pluto จึงถือกำเนิดขึ้นเป็น “เม็ดเล็กๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง” ใช้ง่าย เพียงฝังลึกลงดิน 10–20 ซม. ด้วยเทคโนโลยี Pro5 และส่วนผสมสูตรเฉพาะ ที่อุดมไปด้วย แร่ภูเขาไฟ และอาหารจุลินทรีย์ชนิดดีในเม็ดจะค่อยๆ ทำงานต่อเนื่องนานถึง 3 เดือน ช่วยให้ดินร่วนซุย รากเดินดี ต้นไม้แข็งแรง และโรคในดินลดลง
เมื่อเปิดตัวครั้งแรก Pluto ต้องเจอกับความท้าทายด้านความเชื่อ “แค่เม็ดเล็กๆ จะช่วยอะไรดินได้จริงหรือ?” แต่คำตอบก็เกิดขึ้นเมื่อมีผู้กล้าลองใช้และได้เห็นผลจริง ดินร่วนซุยขึ้น รากเดินดี ต้นไม้ฟื้นตัวไว โรคในดินลดลงเพื่อสร้างความมั่นใจ Pluto ไม่หยุดแค่ขายแต่ลงพื้นที่จริงทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันต่างๆ พร้อมตีพิมพ์ผลงานแล้วกว่า 5 ฉบับ พิสูจน์ว่านวัตกรรมนี้ใช้ได้จริงในภาคสนาม จากสวนผลไม้ของเกษตรกร ไปจนถึงกระถางต้นมะนาวบนระเบียงคอนโดกลางกรุงเทพฯ Pluto พิสูจน์แล้วว่าเหมาะกับทุกการปลูกต้นไม้
ปีนี้ Pluto จึงให้กำเนิดแคมเปญชื่อว่า “พลูโต ปลูกยิ้ม” พร้อมกับการเปิดตัวสินค้าใหม่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Pluto Pro5 และ Pluto Vita เพื่อให้คนปลูก ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรมืออาชีพ หรือมือสมัครเล่นในบ้านได้เข้าถึงการดูแลดินแบบยั่งยืนโดยเราหวังว่าจะได้เห็นภาพของคนปลูกตอนที่ได้เก็บเกี่ยวแล้วมีรอยยิ้ม โดยทุกสูตรของ Pluto ถูกออกแบบด้วยแนวคิดเดียวกัน คือ “ใช้ง่าย ประหยัดแรง แต่ได้ผลลัพธ์เกินตัว” เพื่อขยายทางเลือกแก่ผู้ปลูก Pluto เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 กลุ่ม ได้แก่
1.Pluto Pro5: เน้นการบำรุงดินและราก
• รุ่น S1: เม็ดฝังดิน ออกฤทธิ์ยาว 3 เดือน
• รุ่น S2: เม็ดละลายน้ำ สำหรับฉีดพ่นหรือราด ใช้ได้บ่อยทุก 10–15 วัน
2.Pluto Vita (Vitamin for plants): เน้นการบำรุงเฉพาะทาง
• Vita 101: บำรุงใบ ฟื้นฟูต้น เพิ่มการสังเคราะห์แสง
• Vita 201: กระตุ้นการออกดอก ลดการหลุดร่วง ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
โดยการออกงานที่ “ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025” ที่ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 8 วันที่ 25-28 กันยายน 2568 นี้เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นไปที่กลุ่มลูกค้าทั่วไป และเพิ่มความมีไลฟ์สไตส์มากขึ้นด้วยแนวคิด “ปลูกยิ้ม รากยิ้ม คนยิ้ม” คุณศรัณย์ยกร พรชัยฤทธิ์ ประธานบริหารฝ่ายการค้า บริษัท ไว้ท์เครน ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2566 ตลาดเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิก) ในประเทศไทย มีมูลค่าเศรษฐกิจมากถึง 9 พันกว่าล้านบาท จากพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.4 ล้านไร่ และตลาดเกษตรอินทรีย์ในไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากความตื่นตัวของผู้บริโภคและการส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งกระแสการเติบโตก็ยังคงมีต่อเนื่องมาถึงในปี 2568 จึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจการเกษตรไทยโดยรวมปี 2568 จะขยายตัวร้อยละ 1.8 - 2.8% จากปี 2567
คุณศรัณย์ยกร พรชัยฤทธิ์ ได้กล่าว สำหรับกลยุทธ์การรุกตลาดของ “ไว้ท์เครน” ในปี 2568 และปี 2569 นี้ “สิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมตลาดในประเทศและพฤติกรรมความต้องการของ ผู้บริโภค ทั้งลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทั่วไป เพราะลูกค้าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการทั้งที่เหมือนและแตกต่าง ซึ่งจะใช้เป็นแกนในการสร้าง Customized marketing ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการหรือความสนใจที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างลงตัว”
โดยต้องทำการเน้นการตลาด O2O ผสมผสานระหว่างการตลาดแบบออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์ เพื่อการสร้าง touch point ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยทำการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ตราสินค้าพร้อมกับดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในออนไลน์ไปซื้อสินค้าที่ออฟไลน์ทั้งนี้เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยแนะนำชุดสำหรับลูกค้าทั่วไปในราคา พิเศษเพียง 199 บาทเท่านั้น
ส่วนออฟไลน์เป็นช่องทางการกระจายสินค้าสู่ลูกค้าโดยตรงและเราได้ทำการประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นกับกลุ่มลูกค้าออฟไลน์เพื่อดึงดูดให้กลับไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทด้วยเช่นกันโดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนจากปัจจุบันสู่อนาคต ในงาน “ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025” เรายังเตรียมโปรโมชั่นไว้สำหรับดึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยจัดเป็นเซ็ตพร้อมของแถม แบ่งเป็น
• ชุดใบยิ้ม (S) เพียงซื้อ pluto pro5 S1+ pluto vita 101ในราคา 199 บาท
แถมฟรี! Mini Gardening Set
• ชุดดอกยิ้ม (S) ซื้อ pluto pro5 S1+ pluto vita 201 ในราคา 199 บาท
แถมฟรี! Mini Gardening Set
• ชุดรากยิ้ม (S) ซื้อ pluto pro5 S1+ pluto pro5 S2 ในราคา 199 บาท
แถมฟรี! Mini Gardening Set
ทั้งนี้ ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ Pluto ประกอบด้วย Shopee, Lazada, Facebook, TikTok, Line และออฟไลน์ผ่านร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและคลังเกษตรทั่วประเทศ สนใจผลิตภัณฑ์ “พลูโต” หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2570-2695 หรือ แอดไลน์ไอดี @plutoproducts ติดตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.plutoproducts.net