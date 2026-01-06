ทิสโก้ ชวนชมสารคดีสั้น “โอกาส สร้างได้ เดอะ ซีรีส์” จุดประกายสังคมไทย ผ่าน 4 เรื่องราว

กลุ่มทิสโก้ มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจ “ธุรกิจสร้างคุณค่า วัฒนาสู่สังคม” เปิดตัวชุดสารคดีสั้น “โอกาส สร้างได้ เดอะ ซีรีส์” ถ่ายทอดเรื่องราวของการสร้างโอกาสใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ โอกาส สร้างป่า, โอกาส สร้างชีวิต, โอกาส สร้างอนาคต และโอกาส สร้างสุขภาพ สะท้อนบทบาทการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่า ความสำเร็จของการทำธุรกิจไม่ได้วัดจากผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมาพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ทิสโก้จึงยึดหลัก “ธุรกิจสร้างคุณค่า วัฒนาสู่สังคม” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมุ่งสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเอง ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และคุณภาพชีวิต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
ในโอกาสนี้ กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดทำวิดีโอในรูปแบบสารคดีสั้น “โอกาส สร้างได้ เดอะซีรีส์” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนพลังการร่วมมือเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ โอกาสสร้างป่า, โอกาสสร้างชีวิต, โอกาสสร้างอนาคต และ โอกาสสร้างสุขภาพ โดยสามารถติดตามชมได้ทางช่องทางออนไลน์ของทิสโก้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เริ่มจากตอน “โอกาส สร้างป่า” ที่บอกเล่าเรื่องราวการฟื้นฟูผืนป่าเสื่อมโทรมในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “ป่าอยู่รอด คนอยู่ได้” ด้วยความตั้งใจที่ไม่เพียงปลูกต้นไม้ แต่ต้องการปลูกความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ ผ่านหลักคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บนพื้นที่ 335 ไร่ จากผืนป่ารวม 1,121 ไร่ทั่วประเทศ ที่ทิสโก้สนับสนุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2534 เพื่อสร้างทั้งอาหาร รายได้ ไม้ใช้สอย และความร่มเย็นให้ชุมชน
“โอกาส สร้างชีวิต” ถ่ายทอดผลลัพธ์จากค่ายการเงินเยาวชนธนาคารทิสโก้ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ทางการเงินโครงการแรกของทิสโก้ ที่จุดประกายให้นักเรียนเข้าใจการบริหารจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ พร้อมขยายผลต่อไปยังชุมชนและคนใกล้ตัว ผ่านกิจกรรมที่พวกเขาออกแบบและลงมือทำด้วยตัวเอง หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือชมรมเยาวชนนักคิด พิชิตเงินออม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ที่นำความรู้จากค่ายการเงินไปต่อยอดจนกลายเป็น “วิชาการเงิน” ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน ช่วยให้เด็ก ๆ นำความรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน และบางคนยังสามารถต่อยอดสร้างรายได้จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2555 ทิสโก้ขยายผลโครงการและกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้คนได้รับประโยชน์แล้วมากกว่า 1.78 ล้านคน ทั่วประเทศ
ในตอน “โอกาส สร้างอนาคต” ถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการทิสโก้ร่วมใจ ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการสร้างอาคารเรียนที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน ลดความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษา ปัจจุบันทิสโก้ได้ส่งมอบอาคารเรียนแล้ว 14 หลัง และกำลังก่อสร้างอาคารหลังที่ 15 ที่ โรงเรียนบ้านป่าก้าง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ซึ่งโครงการทิสโก้ร่วมใจนี้ไม่ได้จำกัดแค่การสร้างอาคาร แต่ยังสนับสนุนสิ่งจำเป็นอื่นตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร อาคารละหมาด ห้องสุขา หรืออุปกรณ์การเรียนรู้อย่าง Tablet เป็นต้น
และตอนสุดท้าย “โอกาส สร้างสุขภาพ” ถ่ายทอดความตั้งใจของทิสโก้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการสร้างโอกาสในการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน เพราะทิสโก้เชื่อว่า “สุขภาพดี” คือหนึ่งในโอกาสสำคัญของชีวิต และเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปัญหาสุขภาพไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคล หากแต่ส่งผลต่อทั้งครอบครัวและสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลรักษา หรือผู้ดูแลที่อยู่เคียงข้างด้วยความหวังและความเข้มแข็ง ทิสโก้จึงเดินหน้าสร้างโอกาสผ่านโครงการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การเข้าถึงการรักษาพยาบาล และการสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ โครงการ Fighting Cancer ที่ส่งเสริมนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง, โครงการ Friends for Life ที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ 5 โรงพยาบาล, การปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินในโครงการ ทิสโก้ร่วมใจ 9, โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ที่รณรงค์ลดอุบัติเหตุ, การจัดทำหนังสือให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs), การบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อชีวิต การสนับสนุนคอนเสิร์ต EveryBodyslam 2024 เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เป็นต้น
นายศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่ภารกิจเสริม แต่คือหัวใจของการทำธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน ทิสโก้จึงยึดมั่นในหลักการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการ CSR ที่ไม่เพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้า แต่ยังบูรณาการเข้าไปในทุกกระบวนการขององค์กร (CSR in Process) พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดูแลสังคมอย่างเต็มเวลา (CSR as Process) ผ่านมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เพื่อให้ทุกการเติบโตของทิสโก้เป็นการเติบโตของสังคมไทยไปพร้อมกัน”
สามารถรับชมชุดสารคดีสั้น “โอกาส สร้างได้ เดอะ ซีรีส์” ได้ที่ https://link.tisco.co.th/cJftpH