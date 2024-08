"จตุรมิตรอีสปอร์ต" เตรียมเปิดศึกรอบชิงฯ 3 ส.ค.นี้

Jaturamitr Esports การแข่งขัน RoV ในระดับมัธยมศึกษาระหว่าง 4 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 50,000 บาท โดยทีมตัวแทนที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกจนเข้ามาสู่รอบ Grand Finals ได้แก่- ทีม Yarkdonnerf- ทีม OverPower- ทีม โดดเรียนมาตีป้อม- ทีม กุหลาบไม่กลอ- ทีม Baby Penguin- ทีม Penguin- ทีม เอนจิ้นนอนหลับฝันดี- ทีม แข่งเอาสังคมในรอบ Grand Finals จะแข่งขันกันในรูปแบบ Single Elimination หรือแพ้คัดออก แข่งแบบ Best of 3 ตลอดการแข่งขัน และใช้ระบบ Global Ban Pick ทั้งหมด โดยสายการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้● คู่ที่ 1 - เอนจิ้นนอนหลับฝันดี (เทพศิรินทร์) vs กุหลาบไม่กลอ (สวนกุหลาบ)● คู่ที่ 2 - Yarkdonnerfb (กรุงเทพคริสเตียน) vs แข่งเอาสังคม (เทพศิรินทร์)● คู่ที่ 3 - Baby Penguin (อัสสัมชัญ) vs OverPower (กรุงเทพคริสเตียน)● คู่ที่ 4 - โดดเรียนมาตีป้อม (สวนกุหลาบ) vs Penguin (อัสสัมชัญ)● อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และ 15,000 CPN● อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และ 10,000 CPN● อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และ 2,500 CPN● อันดับ 4 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และ 2,500 CPNนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล "เสื้อ Jaturamitr Esports" ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการแข่งในครั้งนี้โดยเฉพาะ และยังมีบูธกิจกรรมจากเหล่าสปอนเซอร์ และพาร์ทเนอร์มากมาย ทั้ง True 5G , Infinix , Bangkok Bank , BiliBili และ RoVงานนี้เปิดต้อนรับทั้งศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ครู อาจารย์ ของทั้ง 4 สถาบัน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถมาชมการแข่งขันได้ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคมนี้ ที่ True 5G Pro hub ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือรับชมผ่าน Livestream ได้ที่ FB : Garena RoV Tournament