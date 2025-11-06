4 สถาบัน ร่วมแถลงความพร้อม ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31

4 สถาบัน “อัสสัมชัญ-กรุงเทพคริสเตียน-สวนกุหลาบ-เทพศิรินทร์” แถลงยืนยันความพร้อม ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 "สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน" ในวันที่ 15-22 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามศุภชลาศัย
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องออดิโทเรี่ยม ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 "สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมด้วย อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ อาจารย์วิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวว่า “การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 31 ในปีนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด "สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน" กำหนดจัดการแข่งขัน ในวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
นอกเหนือจากการแข่งขันฟุตบอลแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจัดถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของจตุรมิตรสามัคคี
ในส่วนพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ส่วนพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568”
นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าชมการแข่งขัน ติดริบบิ้นดำ บริเวณเหนือหน้าอกด้านซ้าย ในกรณีใส่เสื้อสีของทางสถานบัน หรือ แต่งกายด้วยสีโทนสีสุภาพ ดำเนินกิจกรรมเชียร์ด้วยความสุภาพ งดการใช้กลอง แตรและเครื่องดนตรีประกอบการเชียร์ เน้นการเชียร์เชิงสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความสามัคคีและน้ำใจนักกีฬา สำหรับนักกีฬาทั้ง 4 โรงเรียน ให้ติดปลอกแขนสีดำที่แขนซ้ายระหว่างการแข่งขัน และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่าน ก่อนการแข่งขันทุกคู่
ในส่วนของกิจกรรมที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการแข่งขัน คือ การเชียร์และแปรอักษรที่สวยงามจากนักเรียน 4 สถาบัน ซึ่งแต่ละสแตนด์ จะใช้นักเรียน 1,250 คน เนรมิตให้เกิดภาพที่สวยงาม เทคนิคพิเศษ การแปรอักษรโต้ตอบกันระหว่างสแตนด์ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการทำงานของนักเรียน โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา และที่พิเศษไปกว่านั้น คือ การแปรอักษร ร่วมกันทั้ง 4 สแตนด์ เป็นภาพต่อเนื่อง โดยการใช้โค้ดร่วมกัน จากความรักและความสามัคคีของเราสี่พี่น้อง และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียน จะร่วมแปรอักษรที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
สำหรับขบวนพาเหรด ใช้แนวคิด "สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน" จากริ้วขบวนของ 4 สถาบัน ได้แก่
- ขบวนพิธีการ
- ขบวนถ้วยพระราชทาน
- ขบวนเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ขบวนสร้างสรรค์ โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเรียงร้อยผ่านขบวนพาเหรด ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
- ขบวนรวม "สี่พี่น้องประคองรัก"
- ขบวน พลังงานสะอาด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- ขบวนพลังแห่งป่า พลังแห่งชีวิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ขบวน ขยะถูกที่ โลกยิ้มได้ โรงเรียนเทพศิรินทร์
- ขบวน นํ้าดี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 มีดังนี้
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568
เวลา 13.00 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เวลา 16.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
เวลา 13.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เวลา 16.00 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
เวลา 13.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลา 16.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568
เวลา 13.00 น. ชิงอันดับที่ 3
เวลา 15.45 น. ชิงชนะเลิศ
ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7 HD และชมออนไลน์ผ่านทาง Ch7HD, Ch7HD Sports และ Bugaboo TV
ติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่ www.facebook.com/jaturamitrTH
