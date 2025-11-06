ฮีโร่ชุดนักเรียน! นร.เทพศิรินทร์กระโดดน้ำช่วยชีวิตลูกแมวน้อยรอดปลอดภัย

เพจ “สน.พลับพลาไชย 1 RTP Cyber Village" เผยคลิปสุดประทับใจ นักเรียนชายโรงเรียนเทพศิรินทร์กระโดดน้ำช่วยชีวิตลูกแมวรอดปลอดภัย
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. เพจ “สน.พลับพลาไชย 1 RTP Cyber Village” โพสต์คลิปวิดีโอเรื่องราวสุดประทับใจของนักเรียนชายจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้แสดงความกล้าหาญ กระโดดลงน้ำช่วยลูกแมวที่กำลังจะจมน้ำได้อย่างปลอดภัย
ทางเพจระบุข้อความว่า "สุดยอดเรื่องราวดีๆ ในคืนวันลอยกระทง!
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์เห็นลูกแมวกำลังจมน้ำ ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยชีวิตน้อยๆ ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย การกระทำที่กล้าหาญนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าหนึ่งชีวิตก็มีความหมายเสมอ"
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตชื่นชมนักเรียนชายรายนี้เป็นจำนวนมาก เช่น สุดยอดเลยครับน้อง สมกับคำว่า สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย, รักน้องค่ะ ขอบคุณแทนชีวิตน้อยๆ หนึ่งชีวิตด้วยค่ะ, เก่งมากครับ สุภาพบุรุษเทพศิรินทร์, "น สิยา โลกวฑฺฒโน" (ไม่ควรเป็นคนรกโลก) โรงเรียนแห่งนี้มีคำขวัญให้ยึดมั่นค่ะ