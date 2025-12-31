บางจากฯ ร่วมมือกับ Noovoleum เดินหน้าโครงการ Ucollect Box ตู้รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแบบอัตโนมัติ เพื่อผลิต SAF

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจใหม่กลุ่มบริษัทบางจาก และ Noovoleum บริษัทเทคโนโลยีจากประเทศอินโดนีเซีย โดย Mr. Philippe Micone ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมลงนาม “กรอบข้อตกลงความร่วมมือสำหรับโครงการนำร่อง Ucollect Box” (Framework Agreement on Collaboration for the Ucollect Box Pilot) บริการจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแบบอัตโนมัติ เพื่อส่งเข้ากระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) โดยพิธีลงนามจัดขึ้นที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง วันที่ 11 ธันวาคม 2568
Ucollect Box เป็นตู้รับซื้อและจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ด้วยระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย สะดวกและปลอดภัย มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพเพื่อคัดแยกน้ำมันที่ยังได้มาตรฐานสำหรับผลิต SAF เชื่อมกับแอปพลิเคชันที่สามารถจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้สโลแกน “ยูคอลเลค - น้ำมันทอด เทง่าย ได้เงินไว” ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับโครงการ Fry to Fly จัดส่งน้ำมันใช้แล้วเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการผลิต SAF ของบางจากฯ สำหรับตู้ Ucollect Box จะเริ่มให้บริการตามจุดที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก 5-10 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป
กลุ่มบริษัทบางจาก โดยสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว นำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงภาคอุตสาหกรรม