“น้ำมันพืชกุ๊ก” เปิดโครงการ “น้ำมันเก่าแลกใหม่” ชวนคนไทยร่วมเปลี่ยนน้ำมันเก่าเป็นคุณค่าใหม่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2568 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองกุ๊ก ร่วมกับกลุ่มบริษัทบางจาก ประกาศความร่วมมือเดินหน้าโครงการ “น้ำมันเก่าแลกใหม่” ตั้งจุดรับแลกน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมการคัดแยกของเสียอย่างมีคุณค่า และผลักดันการนำของเสียกลับมาสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
คณะผู้บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด นำโดย นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก นำโดย นายวัฒนา พรพัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานค้าปลีกน้ำมัน กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายอธิษฐ์ ชินันท์ธนาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังน้ำมันและระบบส่งทางรถยนต์ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) นายปรีชา สุทธิเลิศอรุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด และ นาย สุรพร เพชรดี ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ร่วมเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ
บริษัทฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนน้ำมันเก่าเป็นคุณค่าใหม่ เพียงนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว 2.5 กิโลกรัม มาแลกรับ น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊ก ขนาด 1 ลิตร มูลค่า 58 บาท หรือเลือกรับเป็นเงินสด ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 - 4 มีนาคม 2569 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ 18 แห่ง ครอบคลุมหลายพื้นที่สำคัญในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สาขาวิภาวดีรังสิต, สาขาสุขาภิบาล 1 (2), สาขาจรัญสนิทวงศ์, สาขาสุขุมวิท 101/2, สาขาเลียบวารี, สาขาศรีนครินทร์ 1, สาขาพหลโยธิน กม.22, สาขาคู่ขนานเอกมัย-รามอินทรา (5), สาขาสตรีวิทย์ 2, สาขาพระราม 3 (2), สาขาอ่อนนุช 17/1, สาขาสุวินทวงศ์ 2, สาขาวัดกำแพง, สาขาประชาชื่น, สาขาแคราย, สาขากาญจนาภิเษก กม.41, สาขาเทพารักษ์ กม.9 และสาขาศรีนครินทร์ ศรีด่าน 6
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business Policy and Strategy) ของ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด โดยให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบางจาก “Fry to Fly” นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)