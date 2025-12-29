บางจากชี้แจงตรวจพบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

การตรวจพบผู้ละเมิดข้อมูลบุคลากรกลุ่มบริษัทบางจาก โดยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
กลุ่มบริษัทบางจาก โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรบางรายของกลุ่มบริษัทบางจาก ทั้งนี้ ในขณะนี้ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
กลุ่มบริษัทบางจากได้ดำเนินการทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวทันที โดยเบื้องต้นได้ทำการทบทวนสิทธิของผู้ดูแลระบบข้อมูลดังกล่าวและเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทบางจากทุกบัญชี พร้อมทั้งได้มีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทบางจาก รวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เพื่อรายงานและร่วมดำเนินมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
กลุ่มบริษัทบางจากให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะทำการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก ในอนาคต