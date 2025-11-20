กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมมือกับ โรงพยาบาลนครธน ตัดวงจรน้ำมันทอดซ้ำ รวบรวมน้ำมันใช้แล้ว นำเข้าโครงการ Fry to Fly ผลิต SAF

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก โดยนายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการคณะผู้บริหาร บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) และนายอธิษฐ์ ชินันท์ธนาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานคลังน้ำมันและระบบส่งทางรถยนต์ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) นำโดย นางเยาวเรศ ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานบริหาร และ พญ.ศิเรมอร ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ ร่วมลงนามในบันทึก ความร่วมมือการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ตัดวงจรน้ำมันทอดที่ใช้แล้ว โดยรวบรวมน้ำมันทอดที่ใช้แล้วในพื้นที่ของโรงพยาบาล และกิจกรรมของโรงพยาบาล มาจำหน่ายให้กับ BSGF ผ่านโครงการ Fry to Fly นำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) หนุนพลังความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สุขภาพที่ดีของประชาชน และการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อระบบพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบางจาก และโรงพยาบาลนครธน ยังได้ร่วมรณรงค์ขอความร่วมมือบุคลากรในโรงพยาบาลและพื้นที่โดยรอบ ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และไม่ทิ้งน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้ว เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน รวมทั้งสื่อสารให้ความรู้ถึงอันตรายของสารโพลาร์ในน้ำมันที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรง อาทิ ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบและโรคมะเร็ง ซึ่งมีข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2567 ระบุว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นถึงวันละ 400 ราย ความร่วมมือนี้จึงช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณและเวลาในการรักษาผู้ป่วย
BSGF มุ่งยกระดับการพัฒนาและผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ผ่านโครงการ “Fry to Fly” ที่เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ BFPL เดินหน้าพันธกิจด้านโลจิสติกส์เชื้อเพลิงอย่างรับผิดชอบ โดยร่วมจัดเก็บและขนส่งน้ำมันใช้แล้ว สู่กระบวนการผลิต SAF อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือนี้สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมของภาคธุรกิจ ในการมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม