บางจาก จับมือ “น้ำมันพืชกุ๊ก” เปิดโครงการน้ำมันเก่าแลกใหม่ ชวนคนไทยร่วมเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานสะอาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

กลุ่มบริษัทบางจาก ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองกุ๊ก เดินหน้าโครงการ “น้ำมันเก่าแลกใหม่” ตั้งจุดรับแลกน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมการคัดแยกของเสียอย่างมีคุณค่า และผลักดันการนำของเสียกลับมาสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมที่ผ่านมา
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก นำโดย นายวัฒนา พรพัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานค้าปลีกน้ำมัน กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายอธิษฐ์ ชินันท์ธนาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังน้ำมันและระบบส่งทางรถยนต์ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) นายปรีชา สุทธิเลิศอรุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด และ นายสุรพร เพชรดี ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) ร่วมกับ คณะผู้บริหารบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด นำโดย นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนน้ำมันเก่าเป็นคุณค่าใหม่ เพียงนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว 2.5 กิโลกรัม มาแลกรับ น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊ก ขนาด 1 ลิตร มูลค่า 58 บาท หรือเลือกรับเป็นเงินสด ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 - 4 มีนาคม 2569 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ 18 แห่ง ครอบคลุมหลายพื้นที่สำคัญในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สาขาวิภาวดีรังสิต สาขาสุขาภิบาล 1 (2) สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาสุขุมวิท 101/2 สาขาเลียบวารี สาขาศรีนครินทร์ 1 สาขาพหลโยธิน กม.22 สาขาคู่ขนานเอกมัย-รามอินทรา (5) สาขาสตรีวิทย์ 2 สาขาพระราม 3 (2) สาขาอ่อนนุช 17/1 สาขาสุวินทวงศ์ 2 สาขาวัดกำแพง สาขาประชาชื่น สาขาแคราย สาขากาญจนาภิเษก กม.41 สาขาเทพารักษ์ กม.9 และสาขาศรีนครินทร์ ศรีด่าน 6
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบางจาก “Fry to Fly” นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาขยะน้ำมัน และสนับสนุนพฤติกรรมการไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน