อ่านฟรี !! “HAPPY ME” ส่ง “GRANDPA’s DIARY #บันทึกรักของคุณปู่” นวนิยายสร้างสรรค์สังคมรับปี 69

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมเชิงรุก “HAPPY ME” แนะนำหนังสือ “GRANDPA’s DIARY #บันทึกรักของคุณปู่” นวนิยายอบอุ่นหัวใจว่าด้วยความรักที่ไม่เคยหมดอายุ
โลกของวรรณกรรมร่วมสมัยได้ต้อนรับหนังสือนวนิยายอบอุ่นหัวใจเรื่องใหม่ “GRANDPA’s DIARY #บันทึกรักของคุณปู่” ถ่ายทอดเรื่องราวความรักเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของ “คุณปู่สาคร” กับการตกหลุมรักคุณย่าในทุกๆ วัน แม้จะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดราชการ ความรักในวัยชราถูกเล่าอย่างอ่อนโยน ชวนให้ผู้อ่านทุกช่วงวัยสัมผัสถึงคุณค่าของความสัมพันธ์และความหมายของคำว่า “ครอบครัว”
นวนิยายเรื่องนี้เป็นผลงานภายใต้โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมเชิงรุก “HAPPY ME” ซึ่งเป็นภาคต่อจากซีรีส์และภาพยนตร์เรื่อง “Return to Reset?: เมื่อชีวิตย้อนกลับไปเริ่มใหม่ (ไม่) ได้?” โดยยังคงแนวคิดการตั้งคำถามกับชีวิต ความทรงจำ และความรัก ที่ค่อยๆ คลี่คลายผ่านเรื่องเล่าที่เข้าถึงง่าย แต่แฝงความลึกซึ้งทางอารมณ์
“GRANDPA’s DIARY #บันทึกรักของคุณปู่” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และดำเนินการโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สะท้อนบทบาทของงานสร้างสรรค์ที่มุ่งสร้างพลังบวกให้กับสังคม ผ่านสื่อวรรณกรรมที่อ่านได้ทั้งครอบครัว
ผู้สนใจสามารถอ่านนวนิยาย “GRANDPA’s DIARY #บันทึกรักของคุณปู่” ได้แล้ววันนี้ในรูปแบบออนไลน์
อ่านได้ที่: https://anyflip.com/hnqmd/wvis/