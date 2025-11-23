สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา! กองทุนสื่อฯ มอบประกาศนียบัตร 'MeLEx รุ่น 2' ย้ำ ผู้สำเร็จการอบรมคือกำลังสำคัญขับเคลื่อนสังคมปลอดภัย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ” รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อที่แข็งแรง และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับสังคมไทย เพื่อรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ” หรือ Media Literacy Expert (MeLEx) รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรม ณ ห้องประชุมจูบิลี ชั้น 19 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ รัชโยธิน บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบประกาศนียบัตรจัดขึ้นในวันสุดท้ายของการอบรมและศึกษาดูงาน ซึ่งตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา (1 8 14 15 และ 22 พฤศจิกายน 2568) ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เข้มข้นภายใต้หลักสูตร Media Literacy Expert (MeLEx) ที่กองทุนฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และขยายเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อทั่วประเทศ
ในพิธีมอบประกาศนียบัตร มีการฉาย VTR ประมวลภาพกิจกรรมตลอดหลักสูตร และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโดย นางพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ซึ่งกล่าวขอบคุณวิทยากรและทีมงานทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการอบรมรุ่นนี้ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมเน้นย้ำว่าผู้สำเร็จการอบรมทุกคนจะเป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการอบรมว่า “ผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ คือกำลังสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับสังคมไทย เพื่อรับมือกับข้อมูลข่าวสารและสื่อ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กองทุนฯ มุ่งหวังให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อที่แข็งแรง และร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยทางสื่อและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น”
โครงการ MeLEx รุ่นที่ 2 เป็นการสานต่อความสำเร็จจากรุ่นแรก โดยปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ครอบคลุม 4 หมวดวิชาหลัก ได้แก่
1.สถานการณ์สื่อปัจจุบัน
2.การวิเคราะห์และเฝ้าระวังสื่อ
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
4.เทคนิคการสอนและบรรยาย
รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกองทุนฯ และขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ” อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในชุมชน
พิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการขยายผลภารกิจ “สร้างคน รู้เท่าทันสื่อ” เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้มแข็งทางปัญญาและปลอดภัยทางสื่ออย่างยั่งยืน