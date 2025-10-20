“สร้างสรรค์ไทย 4” ชวนเด็กและเยาวชนสร้างสื่อดี ขับเคลื่อน Soft Power สู่เวทีโลก ชิงทุนรวมกว่า 230,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับ Bloomberg Connects

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี มาร่วมสร้างสื่อดี และเป็นพลังขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่เวทีโลก กับโครงการ “สร้างสรรค์ไทย 4 (Creative Thai 4)” ส่งต่อเรื่องราวแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยสู่สายตาคนทั่วโลก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท พร้อม โล่เกียรติยศ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา! ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ ทักษะ Digital Storytelling จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการเล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ และผู้ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย มีโอกาสได้ร่วมทำงานต่อกับ Bloomberg Connects มูลนิธิระดับโลกที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้าถึงผู้คนทั่วโลก และ Imagineear ผู้ได้รับอนุญาตจากมูลนิธิฯ ให้ผลิตเนื้อหาสื่อเพื่อส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วภูมิภาคเอเชีย”
สมัครได้แล้ววันนี้ – 31 ต.ค.68 ทางเว็บไซต์ https://creativethai4.com/ อบรมครั้งที่ 1 (ออนไลน์) 31 ต.ค.68 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage: สร้างสรรค์ไทย
อย่าพลาด! เพราะนักผลิตสื่อสร้างสรรค์คนต่อไป ... อาจเป็นคุณ!