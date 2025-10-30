“ศุภมาส” ประชุมกก.กองทุนพัฒนาสื่อฯ มีมติเปิดรับข้อเสนอโครงการ-กิจกรรมปี 69 งบ 300 ล. ใน 5 ประเภท

รมต.สำนักนายกฯ ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีมติเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี 2569 งบฯ 300 ล้านบาท ใน 5 ประเภท เปิด 15 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคมนี้
วันนี้ ( 30 ต.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2568 พร้อมด้วย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนฯ นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2569 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป วงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท
ประเภททุนนิติบุคคลด้านสื่อ หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม วงเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท
ประเภททุนเชิงยุทธศาสตร์ วงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ประเภททุนความร่วมมือ วงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท และประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ วงเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท
โดยมีระยะเวลาการเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น.
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กล่าวว่า วันนี้ได้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ วันนี้มีเรื่องที่กองทุนฯ ได้ให้ความเห็นชอบอยู่ในวาระสำคัญหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2569 ได้มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุน เพื่อให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถจัดสรรทุนที่ตอบโจทย์ภารกิจตามมาตรา 5 ของกองทุนฯ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงแหล่งทุนของกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ทุนอุดหนุนทั่วไป ทุนนิติบุคคล ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ทุนเชิงยุทธศาสตร์ ทุนประเภทความร่วมมือ และทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยหวังว่าวันนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะสามารถที่จะอำนวยประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่องการทำสื่อให้ได้ทุกกลุ่มเป้าหมายนั้น
ด้านนางสาวซาบีดา กล่าวว่า ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนฯวันนี้ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมประชุมกรรมการ มีเรื่องสำคัญคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบในประกาศการจัดสรรทุนปี 2569 ซึ่งปีนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม คือ ต้องการที่จะส่งเสริมโครงการอันหนึ่งที่เชื่อมโยงกับกองทุนฯ เพื่อสืบสาน สร้างสรรค์ นำวัฒนธรรมไทย สู่อนาคตอย่างยั่งยืนจากแนวคิด ”ไท ไทย“ อยากให้มีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงทางเลือกจะเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีศักยภาพอยู่ แต่ว่ายังไม่ได้รับการเปิดเผยออกมา ซึ่งจะเป็นโอกาสดีมากๆ ถ้ามีพี่น้องประชาชนคนทำสื่อในพื้นที่ต่างๆ ในแหล่งสถานที่ต่างๆ เรื่องราวในประวัติศาสตร์ แล้วเขาอยากจะเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมา
จึงอยากเชิญชวนมาขอทุนประเภทอุดหนุนทั่วไปกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เปิดกว้างให้กับประชาชนผู้สนใจทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทำโครงการฯ ขอรับการสนับสนุนทุน
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2569 ได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th