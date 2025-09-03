กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ ทรู ซีเจฯ ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อไทย สู่ระดับนานาชาติ • ลงนาม MOU สร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัย - สร้างสรรค์ ยกระดับบุคลากร เสริมจริยธรรมและนวัตกรรมสื่อ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือกับ บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย การขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมจริยธรรม และนวัตกรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสื่อคุณภาพ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกกับสื่อในยุคปัจจุบัน ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ในพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และบริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด โดย คุณไมเคิล จองและคุณอารี อารีจิตเสถียร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) พร้อมด้วย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามดังกล่าวอีกด้วย
ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวงการสื่ออย่างรอบด้าน โดยมีวัตถุประสงค์ยกระดับทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตสื่อในประเทศ ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เนื้อหาหลากหลาย มีประโยชน์ต่อสังคม และสามารถต่อยอดสู่ระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการสร้างสรรค์ผลงานที่ตระหนักถึงคุณค่า และการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งมีการพัฒนาเนื้อหา การเขียนบทโดยอิงจากระบบที่ เรียกว่า โอเพน (O’PEN) ซึ่งเป็นโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้สร้างสรรค์ของซีเจ อีแอนด์เอ็ม บริษัทบันเทิง และสื่อมวลชนชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการ อาทิ การออกแบบ การวางแผน การผลิต การตลาด การจัดจำหน่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่ตลาดทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
การลงนามในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อไทย ให้ก้าวทันโลก และตอบโจทย์ สังคมในทุกมิติ