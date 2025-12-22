ธ.ก.ส.สดุดี 2 ทหารกล้าชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมยกหนี้ทุกสัญญาเงินกู้

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มอบหมายให้ผู้บริหารสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนราธิวาสและกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทน ธ.ก.ส. ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย - กัมพูชา พร้อมทั้งสดุดีและแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณ 2 ทหารกล้า ได้แก่ พลอาสาสมัคร มุสตากีม มาเจ๊ะมะ ณ บ้านสุแฆ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และพลทหารชาญชัย ผดุงโชค ณ วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ในความเสียสละอันยิ่งใหญ่จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. และลดภาระให้สามารถดำรงชีพต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยกรณีทหารหรือตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. รวมถึง บิดา มารดา หรือคู่สมรสที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ของวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ธนาคารจะยกหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ทุกสัญญาและยกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยปรับทั้งจำนวนภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. เป็นกรณีพิเศษ
ธ.ก.ส. ขอแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ธ.ก.ส. พร้อมอยู่เคียงข้างและพร้อมก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
