สถาบันการเงินรัฐผนึกกำลังยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมมือ 13 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสมาคมธนาคารไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจัง
ทั้งนี้ การร่วมมือกันระหว่าง 14 หน่วยงานในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนามาตรการและสร้างกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงินให้ทันท่วงที รวมทั้งป้องกันมิให้ระบบการเงินของประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อจากการกระทำความผิด อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการใช้บริการทางการเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและมั่นใจต่อไป โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนาม