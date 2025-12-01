ชาวนายิ้มออกข้าวเปลือกราคาพุ่ง ข้าวเหนียวทะลุหมื่น/ตัน ข้าวจ้าวแตะตันละ16,000 บาท

กาฬสินธุ์-บรรยากาศชาวนานำข้าวเปลือกมาขาย ที่ตลาดกลางข้าวและพืชไร่กาฬสินธุ์ ช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวยังมีความคึกคัก เนื่องจากราคาปรับสูงขึ้นอีกตันละ 5,000 บาท โดยข้าวเหนียวจากเดิมตันละ 6,000 บาท เป็นตันละ 11,000 บาท ขณะที่ข้าวจ้าว ปรับราคาสูงขึ้นถึงตันละ 16,000 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการซื้อขายข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิต 2568 ที่ตลาดกลางข้าวและพืชไร่กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พบว่าในห้วงนี้มีความคึกคักตลอดทั้งวัน
นายธนาพล ธรรมโนขจิต ผู้จัดการตลาดกลางข้าวและพืชไร่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ถึงแม้ช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ที่ปกติการซื้อขายจะเริ่มเบาบาง เนื่องจากชาวนาเก็บเกี่ยวเกือบหมดแล้ว แต่ยังมีการนำข้าวเปลือกทยอยมาขายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลังจ้างรถเกี่ยวเสร็จแล้ว นำไปผึ่งแดดจนแห้งแล้วนำมาขาย หรือชะลอขาย เพื่อที่จะได้ราคาสูงกว่านำข้าวเปลือกที่เกี่ยวสดมาขายทันที ที่จะถูกหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนออก
โดยทุกวันนี้รับซื้อข้าวเปลือกเหนียวแห้ง กิโลกรัมละ 11 บาทหรือตันละ 11,000 บาท หากเป็นข้าวเหนียวเกี่ยวสด กิโลกรัม ละ 9 บาท หรือตันละ 9,000 บาท ขณะที่ข้าวจ้าวหอมมะลิแห้ง รับซื้อ กิโลกรัม ละ 15.50-16 บาท หรือตันละ 15,500-16,000 บาท ข้าวจ้าวสด กิโลกรัม ละ 14 บาท หรือตันละ 14,000 บาท
นายธนาพล กล่าวอีกว่า ราคารับซื้อข้าวขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดและคุณภาพข้าว หากชาวนาอยากขายข้าวได้ราคาสูง ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพดิน และเป็นพันธุ์ที่มีภูมิต้านทานโรค ซื้อพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และมีใบรับรองคุณภาพ ควรทำนาดำที่จะได้ผลผลิตสูงกว่านาหว่าน รวมถึงการบริหารจัดการในแปลงข้าว โดยควบคุมน้ำให้เพียงพอและกำจัดวัชพืช ไม่ให้แย่งอาหารต้นข้าว และชะลอการขายโดยนำข้าวเปลือกไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำมาขาย
ในภาพรวมปีนี้ ผลผลิตข้าวของชาวนา และปริมาณข้าวที่นำมาขายที่ตลาดกลางฯ ลดลงกว่าฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาถึงเท่าตัว เนื่องจากเกิดโรคระบาด โดยเกิดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งใช้พันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพ
ด้านนายบุญสรวง ภูยางสิม อดีตรองนายก อบต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ราคารับซื้อข้าวของตลาดกลางฯ ปรับสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ชาวนามีรอยยิ้มขึ้นมาบ้าง หลังจากที่หลายคนรู้สึกเสียดายที่รีบขายข้าวในช่วงเริ่มเก็บเกี่ยว ที่ได้ราคา กิโลกรัม ละ 6-7 บาทเท่านั้น ทำให้ประสบปัญหาขาดทุน หากขายได้ กิโลกรัมละ 10-11 บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี พอจะมีกำไร เสียดายที่ผลผลิตน้อย ปีหน้าอาจจะปลูกข้าวจ้าวหอมมะลิ ซึ่งได้ราคาสูงกว่าข้าวเหนียว
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ข้าวจ้าวจะราคาสูงกว่าข้าวเหนียว แต่ชาวนาบ้านเราไม่ค่อยนิยมปลูกข้าวเจ้า เพราะให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าข้าวเหนียว