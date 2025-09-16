เศรษฐกิจโคตรแย่!แม้แต่ตลาดเห็ดป่าที่กาฬสินธุ์ก็ซบเซา เคยขายได้เดือนละ 3 หมื่นเหลือแค่6 พัน

กาฬสินธุ์-เศรษฐกิจย่ำแย่ ผู้คนไม่มีเงิน แม้แต่ “เห็ดระโงก” อาหารป่าเลิศรสยังขายไม่ค่อยออก คนเลี่ยงซื้อกิน ระบุทุกปีที่ผ่านมาเคยมีรายได้จากการขายเห็ดป่าวันละ 1,000 บาทหรือเดือนละ 30,000 บาท แต่ปีนี้ได้เพียงวันละ 200-300 บาทเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการซื้อขายของป่าและเห็ดป่า ที่ตลาดโสกหินขาว ช่วงถนนสาย ต.คลองขาม-ต.โนนสูง อ.ยางตลาด-ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายของป่าที่คึกคักตลอดปี เพราะเป็นเส้นทางหลักทอดผ่านป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เชื่อมหลายอำเภอและหลายจังหวัดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี แต่ภาพที่เห็นในวันนี้กลับเงียบเหงา มองเผินๆเหมือนตลาดวายหรือตลาดปิด
สอบถามนายเที่ยง ภูชมชื่น อายุ 52 ปี พ่อค้าขายเห็ดป่ากล่าวว่า การซื้อขายเห็ดป่าและของป่าในฤดูฝนปีนี้เงียบเหงามาก ต่างจากทุกฤดูกาลที่ผ่านมา และเห็ดป่าก็ออกมาค่อนข้างน้อย ทั้งๆที่ฝนตกชุกดีมาก ตนมองว่ามีหลายสาเหตุ เช่น ในฤดูแล้งเกิดไฟป่า ไฟป่าได้ทำลายความชุ่มชื้นในพื้นดิน โดยได้ลุกไหม้ใบไม้ที่ทับถมและเชื้อเห็ดที่อยู่หน้าดินได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังมีปัญหาต้นไม้ถูกทำลาย
“ไม่มีต้นไม้ปกคลุมหน้าดิน พอฝนตกลงมาก็เกิดน้ำป่าไหลชะล้างเชื้อเห็ดบางส่วนหายไปกับสายน้ำ ประกอบภาวะเศรษฐกิจไม่ดี คนว่างงานเยอะ ก็พากันเข้าป่าไปหาเก็บเห็ดไปปรุงอาหารในครัวเรือน”นายเที่ยงกล่าวและว่า
อีกปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะว่าในช่วงหลังๆ มีผู้คนไปหาเก็บเป็นจำนวนมากขึ้น เห็ดที่ชาวบ้านเก็บมาขายต่อพ่อค้าคนกลางและนำมาวางขายที่ตลาดโสกหินขาว ก็ขายได้น้อย ไม่ค่อยมีคนมาแวะซื้อ บรรยากาศก็เงียบเหงาอย่างที่เห็น ทุกปีเคยมีรายได้วันละ 1,000 บาท หรือเดือนละ 30,000 บาท แต่ช่วงนี้รายได้ตกต่ำมาก เฉลี่ยมีรายได้เพียงวันละ 200-300 บาท หรือรวมกับขายของป่าอย่างอื่นเช่น ผักป่า ดอกกระเจียว ได้เดือนละ 4,000-6,000 บาท
พอเห็ดขายไม่หมดก็เน่าเสีย หรือไม่ก็เอาไปปรุงอาหารกินที่บ้าน ทั้งนี้ เห็ดป่ามีหลายชนิด เช่น เห็ดโคน เห็ดเพ็ก เห็ดผึ้ง เห็ดปลวก เห็ดหน้าวัว ขายกองละ 40-50 บาท ส่วนที่ขายแพงกว่าเห็ดชนิดอื่นคือเห็ดระโงกเหลือง เพราะหายากและมีรสชาติอร่อยกว่าเห็ดชนิดอื่น ซึ่งซื้อขายกันที่กิโลกรัมละ 500 บาททีเดียว
