“จำลอง”วอนรัฐแก้ราคามันสำปะหลังตกต่ำสุดรอบ 10 ปี เร่งปรับถนนสายห้วยเม็ก ท่าคันโท ลดอุบัติเหตุ

วันนี้( 4 ก.ย.)นายจำลอง ภูนวนทา สส.กาฬสินธุ์ พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาฯ ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำอย่างหนัก โดยราคามันสำปะหลังอยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท 90 สตางค์ ในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท 50 สตางค์ ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องขายผลผลิตในราคาที่ขาดทุนให้กับพ่อค้าคนกลาง
นายจำลอง กล่าวต่อว่า ปัญหานี้ถือว่าราคาตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี และได้สะท้อนปัญหานี้มาแล้วหลายครั้งในสภาฯ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเสนอว่ารัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เช่นเดียวกับข้าวนาปี–นาปรัง อาจเป็นในรูปแบบเงินสนับสนุนเพิ่มเติม หรือมาตรการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงหาวิธีการชะลอการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาในตลาด
“ผมหวังอย่างยิ่งว่ารัฐบาลชุดหน้า หากได้เข้ามาบริหาร จะต้องทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะมันสำปะหลัง ฟื้นตัวดีขึ้น และสร้างความมั่นคงให้พี่น้องเกษตรกรได้จริง”
นายจำลอง ยังกล่าวถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะถนนสายห้วยเม็ก – ห้วยยางดง – ท่าคันโท (ทล.2009) ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี ซึ่งมีลักษณะแคบและชำรุด ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แม้ชาวบ้านพยายามหามาตรการป้องกัน แต่ก็ยังเกิดเหตุซ้ำซาก มีบ้านหลังหนึ่งถูกเฉี่ยวชนเกือบทุกสัปดาห์
“ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หากได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน จะช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งเอื้อต่อการขนส่งอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัด” นายจำลอง กล่าวทิ้งท้าย