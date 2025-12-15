รัฐบาลเสียใจ-สดุดีวีรบุรุษทหารกล้า สละชีวิตปกป้องอธิปไตย ยกหนี้กู้ใต้สัญญาธ.ก.ส.เป็นกรณีพิเศษ

รัฐบาลแสดงความเสียใจ-สดุดีวีรบุรุษทหารกล้า สละชีวิตปกป้องอธิปไตยจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ยกหนี้เงินกู้ ภายใต้สัญญา ธ.ก.ส. เป็นกรณีพิเศษ
วันนี้ (15ธ.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ รัฐบาลขอความเสียใจต่อกับครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งขอสดุดีและแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตทุกนาย ในความเสียสละอันยิ่งใหญ่จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกส่วนราชการเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัววีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตทุกนาย ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความช่วยเหลือลูกค้า กรณีทหาร หรือตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่บิดา มารดา หรือคู่สมรสที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ของวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ธนาคารฯ ยกหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ทุกสัญญา และยกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยปรับทั้งจำนวน ภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. เป็นกรณีพิเศษ
รัฐบาลยืนยันจะร่วมต่อสู้เคียงคู่เหล่านักรบ ทหารกล้าของไทย พร้อมร่วมเคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทย จะก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ไปพร้อมกัน ในส่วนของการเยียวยารัฐบาลจะบูรณาเร่งดำเนินการทุกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง