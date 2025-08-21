'ฉัตรชัย ศิริไล'นั่งประธานกก.สมาคมแบงก์รัฐแทน'วิทัย รัตนากร'

รายงานข่าวจากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐแจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2568 ของคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะรองประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ แทนนายวิทัย รัตนากร อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
ทั้งนี้ นายฉัตรชัย จะดำรงตำแหน่งอยู่ในระยะเวลาเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570) เพื่อร่วมสานต่อยุทธศาสตร์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป