SPRC สรุปงาน CSR ปี 68 ทุ่มงบ 14.5 ล้านบาท สร้างคุณค่า 4 มิติหลัก มุ่งมั่นสู่ Net Zero และการเติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตลอดปี 2568 โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 14.5 ล้านบาท เพื่อสร้างคุณค่าส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 4 มิติหลัก ทั้งการศึกษา คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และ การสานสัมพันธ์กับชุมชน ตั้งเป้าหมาย Net Zero สอดคล้องพันธกิจภาครัฐสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050
นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ SPRC เปิดเผยว่า “ตลอดปี 2568 SPRC ผนึกกำลังกับชุมชนรอบโรงกลั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรจะเกิดขึ้นได้เมื่อชุมชนที่เราอยู่มีความผาสุกและเข้มแข็งไปพร้อมกัน โดยความสำเร็จของกิจกรรมเพื่อสังคมได้สะท้อนผ่านการดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุกมิติ และรางวัลอันทรงเกียรติ อาทิ รางวัล “AMCHAM Corporate Social Impact Award ประจำปี 2568” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อีกทั้งรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry) ซึ่งผลการประเมินยังบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของชุมชนต่อ SPRC โดยมีคะแนนความผูกพันของชุมชนในพื้นที่สูงถึงร้อยละ 82”
สานพลังสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน
บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อชุมชน สานพลังสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 14.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
ด้านการศึกษา บริษัทฯ สนับสนุนโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 18 เพื่อเสริมสร้างการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมปิโตรเคมี และส่งเสริมการพัฒนาทักษะช่างเทคนิคให้มีความเชี่ยวชาญและพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ยังส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในชุมชน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนใน 38 ชุมชนและกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน 12 กลุ่ม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่ขาดแคลนและ
ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนต่ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมกับบริษัทพันธมิตรและเทศบาลนครมาบตาพุด ในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน “Achieve To Be Shining” แนะแนวอาชีพให้กับเยาวชนกว่า 250 คน จาก 15 โรงเรียนในจังหวัดระยอง
ด้านคุณภาพชีวิต บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพและปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดกิจกรรมแอโรบิกสัญจรต่อเนื่องมากว่า 10 ปี สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขรวมกว่า 20 แห่ง สนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน และสนับสนุนการสร้างอาชีพและสร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการลดผลกระทบต่อโลกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกต้นไม้กว่า 1,740 ต้น ผ่านโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย: Foster Future Forests (FFF)” ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง และงานกัลปพฤกษ์ที่จัดโดย อบจ. ปลวกแดง กิจกรรมจิตอาสาจัดเก็บขยะพร้อมคัดแยกขยะกว่า 5.5 ตัน โดยทำความสะอาดชายหาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ร่วมกับจิตอาสากว่า 3,000 คน และโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมกว่า 1.9 ล้านตัว
ด้านการสานสัมพันธ์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน กว่า 38 ชุมชน และ กว่า 60 กลุ่มประมงโดยรอบ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานบุญต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น พนักงานชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่พบปะพูดคุย การโทรศัพท์สายตรง และติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อรับฟังและสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับชุมชนโดยรอบ
ตั้งเป้าก้าวสู่ Net Zero ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรม CSR ในปี 2568 ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกสำคัญคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจร ที่เน้นขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยพลังของคนในองค์กร ในปี 2568 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและ CSR รวมกว่า 430 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 73.63 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 60 สะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
สำหรับแผนงานและทิศทางของกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2569 นั้น นางพรทิพย์ กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ทุกโครงการสามารถสร้างคุณค่าให้กับทั้งชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง โดยยังคงแนวทางการดำเนินกิจกรรมรวมถึงให้ความสำคัญกับ 4 มิติหลักที่กล่าวมาเบื้องต้น พร้อมต่อยอดโครงการสำคัญที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแผนงานเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และที่สำคัญคือขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero โดยจะขยายผลโครงการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”
“SPRC จะยึดมั่นในพันธกิจสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เน้นการยกระดับความเข้มข้นในทุกโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตของ SPRC จะดำเนินไปควบคู่กับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และส่งมอบอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ชุมชน และคนรุ่นต่อไป”