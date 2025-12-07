“สสส.” สานพลัง 18 ภาคี ร่วมยกระดับ “ระยอง” สู่เมืองแห่งสุขภาวะ! จัด “ICONIC Run Fest” ปีที่ 2

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง 18 ภาคี ร่วมเซ็น MOU ยกระดับและขับเคลื่อน “ระยอง” เปิดเมืองเรียนรู้สู่เมืองแห่งสุขภาวะ ด้วยเทศกาลต้นแบบเดิน-วิ่ง ICONIC Run Fest ปีที่ 2 ชูแคมเปญ “RUN Rayong” ในวันที่ 6-7 ธันวาคม ดึงชุมชนร่วมแสดงศักยภาพ ปั้นเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน ตลอดระยะทาง 10 กม. 2 วันเต็ม พร้อมรูปแบบ 7 กิจกรรมสุขภาวะหลากมิติ ได้แก่ ตลาดนัดสีเขียว, นิทรรศการ, แอคทีฟโยคะออนเดอะบีช, มาตรฐานความปลอดภัย และไฮไลต์คือ Slow RUN Rally งานวิ่งต้นแบบแนวแรลลี่พบปะชุมชนแบบไร้รอยต่อ ระยะทาง 10 กม. 8 สถานีชุมชนแห่งสุขภาวะ สร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2568 ได้มีพิธีลงนาม MOU การพัฒนาเมืองการเรียนรู้สู่เมืองสุขภาวะ จังหวัดระยอง และการเปิดงาน The ICONIC Run Fest Thailand Series 2025 - Run Rayong ณ จังหวัดระยอง โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นายสาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จังหวัดระยอง (Rayong Inclusive Learning Academy - RILA) และ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมผนึกกำลังกับ 18 ภาคี
The ICONIC Run Fest Thailand Series 2025 - Run Rayong จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2568 เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดระยองสู่การเป็นเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดยใช้รูปแบบการจัดงานในลักษณะ “เทศกาล” เป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์ของเมือง พร้อมทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพของพื้นที่ที่มีความหลากหลาย โดยนำเสนอผ่านกิจกรรม Slow RUN Rally ซึ่งออกแบบให้เป็นกิจกรรมแรลลี่เชิงสร้างสรรค์ ผสานการผจญภัย การเรียนรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอย่างสมดุล
กิจกรรมที่ 1: Healthy Market ตลาดชุมชนสีเขียว และชุมชนนำร่อง บูธสินค้าจากเทศบาล 12 บูธ และบูธสินค้าจาก สสส. 10 บูธ รวมถึงนิทรรศการ “ระยองเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองสุขภาวะ” โดยรูปแบบการจัดตลาดเขียวในงานวิ่ง The ICONIC Run Fest “Run Rayong” เพื่อสื่อสารความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาวะควบคู่การออกกำลังกาย ซึ่ง สสส. สนับสนุนให้เกิดขึ้นในงานวิ่งทุกครั้ง โดยสื่อสารให้ผู้รักสุขภาพเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัย ผ่านตลาดของภาคีเครือข่าย ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจอาหารชุมชนและการกระจายอาหารเพื่อสุขภาวะ
กิจกรรมที่ 2: Active YOGA on the beach ที่หาดแสงจันทร์ บริเวณชุมชน 9 ยอด / กิจกรรมที่ 3: Community Safety Standard Workshop ที่หาดแสงจันทร์ บริเวณชุมชน 9 ยอด - CPR Demo วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้เป็นตะคริว และสำลักอาหาร / กิจกรรมที่ 4: Rayong Fit Dance ที่พระเจดีย์กลางน้ำ ป่าชายเลน / กิจกรรมที่ 5: SUP Board and Kayak Water Trial Demo ที่พระเจดีย์กลางน้ำ ป่าชายเลน - สาธิตการพายเรือและความปลอดภัยเบื้องต้น / กิจกรรมที่ 6: Boardwalk Active Photos ที่พระเจดีย์กลางน้ำ ป่าชายเลน / กิจกรรมที่ 7: Legendary Street Walk Yomjinda Road ที่ตลาดนัดยมจินดา ซึ่งมีทั้งหนังใหญ่ หุ่นละครเล็ก การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย และการแสดงร้องเพลงของเด็กๆ
รวมทั้งกิจกรรมร่วมปั้นเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพสู่เมนูระดับประเทศ “Fit Flavor Rayong” โดยเชฟชื่อดังประจำจังหวัดระยอง ณ ร้านหลานเอก นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและวัตถุดิบของจังหวัดระยอง ผ่านการร่วมงานของเชฟชื่อดัง 3 ท่าน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์เมนูสุขภาพจากท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเหล่าเชฟถ่ายทอดเรื่องราวของระยองผ่านเมนูคาว-หวานที่ปรับให้ดีต่อสุขภาพ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และปรุงแต่งร่วมสมัย โดยคงเอกลักษณ์รสชาติไว้ครบถ้วน ภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้ลิ้มลองเมนูพิเศษในรูปแบบ Canapé ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมอาหาร และแนวคิดสุขภาพในคำเดียวอย่างกลมกลืน
จากนั้นในวันที่ 7 ธันวาคม จะมีกิจกรรม ICONIC Slow RUN Rally ระยะทาง 10 กม. ออกสตาร์ทและเข้าเส้นชัยที่ลาน อบจ. ระยอง ผ่าน Check point ชุมชน 8 จุด ได้แก่ 1.วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็ก 9 ยอด 2.ฐานอาหารสุขภาพลด NCDs 3.ลานหน้าอนามัยปากน้ำ 4.ประภาคารระยอง 5.คานเรือโบราณ 6.บ้านไอติมปลาหมึก 7.วัดปากน้ำ (สมุทรคงคาราม)
8.พระเจดีย์กลางน้ำระยอง ส่วนกติกา Slow Run Rally ได้แก่ SEEK (ตอบคำถาม), SELFIE (ถ่ายภาพ), STAMP (สะสมตราประทับ) และSHARE (แชร์โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย) ค่าสมัคร 350 บาท กำหนดผู้เข้าร่วม 500 คน ปล่อยตัวไม่เกิน 20 คนต่อเวฟ ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมกระบอกน้ำของตนเอง โดยจะได้รับเสื้อกิจกรรมและเหรียญ Finisher สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กเพจ The Iconic Run Fest (https://www.facebook.com/profile.php?id=61558162293669)