เปิด “3 Beyonds” กับ “6 ภารกิจ” จาก “จระเข้ คอร์ปอเรชั่น” ตอกย้ำต้นแบบองค์กรนวัตกรรมก่อสร้างที่ “คิดแล้วทำ” เพื่อวันพรุ่งนี้ เดินหน้าสร้างรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Build Today, Beyond Tomorrow

ตลอดเวลากว่า 33 ปี บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำนวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร ได้เดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ครอบคลุมงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งเพื่อตอบโจทย์เทรนด์และความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนา และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้กับสินค้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างเมืองไทย ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด “Build Today, Beyond Tomorrow สร้างวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า” เพราะจระเข้เชื่อว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จ คือองค์กรที่ร่วมวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่สังคม จระเข้ จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างสีเขียว พร้อมกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล ด้วยเป้าหมายในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
เปิด “3 Beyonds” กับ “6 ภารกิจ” จากจระเข้ ที่วางรากฐานเพื่อคน สังคม และโลก
สิ่งที่เติบโตอย่างมั่นคงควบคู่กับธุรกิจของจระเข้ คือการสร้าง "รากฐานของอนาคตที่ยั่งยืน" ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทดำเนินงานด้านความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคมที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การยกระดับชีวิตของผู้คน การสร้างโอกาสทางสังคม ไปจนถึงการดูแลปกป้องโลกเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง ผ่านการดำเนินงาน "3 Beyonds" หัวใจของการสร้างธุรกิจที่เติบโตเคียงข้างสังคมและพร้อมรองรับอนาคต อันประกอบด้วย 1. มุ่งสร้างรากฐานแห่งชีวิต (Life Beyond) โดยยืนหยัดยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 2. มุ่งสร้างรากฐานแห่งโอกาส (Opportunity Beyond) โดยเสาะหาโอกาสในการเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 3. มุ่งสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Beyond) โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติของการดำเนินงานเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้แก่คนรุ่นต่อไป
Life Beyond รากฐานแห่ง “ชีวิต”
จระเข้ ริเริ่มโครงการสำคัญที่ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมาตรฐานระดับโลกที่คำนึงถึงผู้ใช้งานจริงและผู้อยู่อาศัย โดยปฏิวัติวงการก่อสร้างด้วยสุดยอดนวัตกรรม "Dustless Technology" รายเดียวในไทยที่ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถึง 80% สร้างมาตรฐานใหม่ของ "กาวซีเมนต์ปลอดภัยและยั่งยืน" เพื่อเร่งแก้วิกฤตฝุ่นและลดผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ จระเข้ยังผ่านการรับรองมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000:2010 (Guidance on Social Responsibility) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งส่งเสริมให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ความโปร่งใส และความยั่งยืน โดยจระเข้ได้คะแนนผลประเมินสูงถึง 93.83% ซึ่งครอบคลุมการประเมินและความสำเร็จขององค์กรทั้ง 7 หลักการ ได้แก่ ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานที่เป็นธรรม ประเด็นผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของชุมชน
Opportunity Beyond รากฐานแห่ง “โอกาส”
ในมิติของการแบ่งปันโอกาสและส่งเสริมศักยภาพของคนในสังคม จระเข้ ได้ดำเนินโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ Jorakay Upcycling (จระเข้คัดสรร) ที่ได้รับการรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme - LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ถึง 3 ปีซ้อน โดย จระเข้คัดสรร เป็นโครงการที่มุ่งจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและส่งเสริมการสร้างมูลค่าใหม่จากของเหลือใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงาน นอกจากนี้ จระเข้ยังให้ความสำคัญกับโครงการสร้างบุคลากรคุณภาพ ผ่านการพัฒนาแรงงานฝีมือทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills บนเวทีนานาชาติ การสร้างบุคลากรคุณภาพผ่านศูนย์ฝึกอบรมจระเข้ อะคาเดมี่ (Jorakay Academy Training Center) และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จระเข้ อะคาเดมี่ (Jorakay Academy Skill Standard Testing Center) ซึ่งดำเนินงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อปั้นช่างรุ่นใหม่และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมขยายการพัฒนาแรงงานสู่ระดับภูมิภาคผ่านโครงการ "Crocodile Tiler X" เวทีการแข่งขันช่างปูกระเบื้องระดับอาเซียนครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของจระเข้ ที่เดินหน้าผลักดันการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากการสร้างคนในวงการก่อสร้างแล้ว จระเข้ ยังตระหนักถึงการสร้างคนผ่าน “กีฬา" เพราะเชื่อมั่นว่ากีฬาคือหนึ่งในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคม โดยจระเข้ สนับสนุนและดำเนินการจัดการแข่งขัน JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางกีฬา ภายใต้มาตรฐานการแข่งขันระดับสากล
Sustainability Beyond รากฐานแห่ง “ความยั่งยืน”
ในด้านของการสร้างโลกที่ยั่งยืน จระเข้ ยึดมั่นในการเปลี่ยนนโยบายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ผ่านโครงการสำคัญอย่าง JORAKAY Green Earth พาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่า โครงการปลูกและดูแลป่าชายเลนที่ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เครือข่าย Thailand Mangrove Alliance และชุมชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปลูกและดูแลป่าชายเลน 62.5 ไร่ ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี พร้อมการันตีความสำเร็จจากการคว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards ในสาขา Green Leadership สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่ไม่เพียงแต่พูดถึงความยั่งยืน แต่ลงมือทำจริงเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ล่าสุดโครงการฯ ยังผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียน T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยเรียบร้อย พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality โดยจระเข้ ยังมีแผนขยายพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ขณะเดียวกัน จระเข้ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กาวซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Jorakay Green Pack (จระเข้ กรีนแพ็ก) ร่วมกับ SCGP ชูการใช้กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled Extensible Kraft Paper) ใช้วัสดุรีไซเคิลมากถึง 70% และลดความหนาของชั้นพลาสติก PE ลงมากกว่า 60% พร้อมปรับรูปแบบการเจาะระบายอากาศเพื่อลดมลภาวะจากการฟุ้งกระจายของฝุ่น ผลลัพธ์ที่ได้คือ Jorakay Green Pack ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตลงถึง 49% โดยได้เริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่กับกาวซีเมนต์จระเข้เขียวขนาด 25 กิโลกรัม ซึ่งมียอดขายเฉลี่ยที่ 600,000 ถุงต่อปี เมื่อเปลี่ยนมาเป็น Jorakay Green Pack จะสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 110 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี
นอกจากนี้ จระเข้ยังเดินหน้าโครงการเสริมอื่น ๆ เช่น การเลือกใช้พลังงานสีเขียว (Green Energy) จากการติดตั้ง Solar Rooftop ที่โรงงาน จ.สระบุรี และสำนักงานใหญ่บนถนนกรุงเทพกรีฑา แผงโซลาร์เซลล์ครอบคลุมพื้นที่ 6,000 ตร.ม. ขนาดติดตั้งรวม 1,065 kWp และประมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปีทั้งหมด 1,100 MWh คิดเป็น 30% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานและสำนักงาน ตลอดจนการใช้รถฟอร์กลิฟต์พลังงานไฟฟ้า, รถบรรทุก EV, ระบบ Recycle Water และแนวทางอีกมากมายที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า "การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของจระเข้ ไม่เคยเป็นเพียงแค่นโยบายบนหน้ากระดาษ เราลงมือทำจริงเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงในทุกมิติ ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนผ่านนวัตกรรมที่ปลอดภัยใส่ใจผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งาน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันกับเรา ไปจนถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จระเข้ เชื่อว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้เมื่อเติบโตเคียงข้างสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินงาน
3 Beyonds ที่เราได้วางรากฐานไว้อย่างมั่นคงในวันนี้ จระเข้ ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม ยกระดับวงการก่อสร้าง และดูแลผู้คน-สังคม-สิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ Build Today, Beyond Tomorrow"
จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ยังคงยืนหยัดในฐานะองค์กรไทยที่ "คิดไกล ทำจริง สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน" พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหัวใจสีเขียว เดินหน้าสานต่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้ทุกภาคส่วน สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 5 ข้อ (5SDs) ได้แก่ การลดการปล่อย CO2 เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศซึ่งบริษัทสามารถลดได้กว่า 18.7 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, การลดปริมาณขยะและของเสียที่จัดการไปแล้วกว่า 169,000 กิโลกรัม การลดการใช้สารพิษโดยลดฝุ่นได้กว่า 3,900,000 กิโลกรัม การเพิ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 63% ของยอดขายทั้งหมด และการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ได้พัฒนาทักษะคนไปแล้วมากกว่า 20,000 คน ด้วยเป้าหมายในการร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่ที่ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุล เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน