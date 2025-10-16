จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ปักธงความสำเร็จครั้งใหญ่! “Crocodile Tiler X” เวทีชิงแชมป์ช่างปูกระเบื้องครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปักธงความสำเร็จครั้งใหญ่หลังปิดฉากเวทีแข่งขัน "Crocodile Tiler X" ครั้งแรกของกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมจัดโปรแกรมอัปสกิลให้แก่สุดยอดช่างปูกระเบื้องที่ชนะการแข่งขันจากสนามในเมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม โดยเวทีแข่งขันปูกระเบื้องครั้งแรกของอาเซียนจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานการแข่งขันที่เทียบเท่าการรับรองระดับสากล (WorldSkills) ตอกย้ำความตั้งใจยกระดับมาตรฐานช่างปูกระเบื้องระดับภูมิภาคของจระเข้ ที่เดินหน้าผลักดันโปรแกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้กาวซีเมนต์คุณภาพอย่างถูกวิธี และแชร์เทคนิคองค์ความรู้เพื่อดึงศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ช่างปูกระเบื้อง เร่งรองรับดีมานด์จากการเติบโตของภาคอสังหาฯ ในภูมิภาคด้วยนวัตกรรมครบวงจรที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ “พรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า”
ความสำเร็จของเวที "Crocodile Tiler X" สะท้อนการเล็งเห็นโอกาสของ จระเข้ จากเทรนด์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดวัสดุก่อสร้างในภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ที่คาดว่าเติบโต 5-7% ในปี 2568 นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าธุรกิจก่อสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปี 2567–2571 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ราว 6%
นายพงษ์พันธุ์ ประทีปมโนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการค้าระหว่างประเทศ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ตลาดอสังหาริมทรัพย์เวียดนามถือเป็นดาวเด่นของภูมิภาค คาดว่าจะมีมูลค่าราว 33.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และเติบโตถึง 57.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 11.45% จากแรงหนุนการเปลี่ยนไปสู่ประชากรเมืองและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เมียนมายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะขยายตัว 233.2 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2567-2572 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 4.7% จากดีมานด์ในเมืองหลัก โดยผู้รับเหมาและลูกค้าเมียนมา นิยมสินค้าคุณภาพจากไทย
“ส่วนสปป. ลาว มีการวางกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคที่มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว ตั้งเป้าการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 5% ต่อปีในช่วง 2569–2573 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และดีมานด์ที่อยู่อาศัยและรีเทลสมัยใหม่ โดยจากดีมานด์ภาคอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคที่เติบโตนี้ จระเข้ เล็งเห็นว่าการมีแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งต่องานก่อสร้างทั้งในไทยและในภูมิภาค จึงได้จัดการแข่งขัน 'Crocodile Tiler X' ขึ้น
การแข่งขัน “Crocodile Tiler X” มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างแรงงานช่างปูกระเบื้องคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานที่มีทักษะตามมาตรฐานวงการก่อสร้างระดับสากล โดยแรงงานคุณภาพจะต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท มีทักษะการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เข้าใจหลักการใช้งานผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ รวมถึงสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ทนทานและสวยงาม การแข่งขันได้คัดเลือกตัวแทนช่างปูกระเบื้องจากเมียนมา เวียดนาม และสปป.ลาว ด้วยเกณฑ์ที่เทียบเท่ามาตรฐานมืออาชีพระดับสากล ทั้งด้านเทคนิค ความเร็ว ความละเอียด ความถูกต้อง และความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ชนะจากแต่ละประเทศได้รับเงินรางวัลพร้อมเข้าร่วมโปรแกรมอัปสกิลและอบรมนวัตกรรมปูกระเบื้องมาตรฐานสากลที่สำนักงานใหญ่จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ทั้งยังได้รับประสบการณ์เยี่ยมชมโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดสระบุรี พิพิธภัณฑ์แบรนด์จระเข้ และร้านค้าและคู่ค้าของจระเข้ รวมถึงสัมผัสวัฒนธรรมไทยอันงดงาม การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ช่างตระหนักถึงการใช้กาวซีเมนต์คุณภาพอย่างถูกวิธี เพื่อตอบโจทย์วงการก่อสร้างยุคใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญของช่างก่อสร้างมากขึ้น โดยผู้เข้าแข่งขันได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะการปูกระเบื้องภายใต้มาตรฐานสากล อันเป็นใบเบิกทางสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงต่อไป
จระเข้ ตอกย้ำบทบาทใหม่ในฐานะผู้นำตลาดกาวซีเมนต์เมืองไทยที่ต่อยอดสู่การสร้างอีโคซิสเต็มแข็งแกร่งให้ช่างปูกระเบื้องในภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนวงการก่อสร้างด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลกกว่า 150 รายการและเดินหน้าโครงการระยะยาวที่ยกระดับศักยภาพ “คน” ผู้เป็นกำลังสำคัญของวงการ ภายใต้แนวคิด “Build Today, Beyond Tomorrow สร้างวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า”
นอกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้ว จระเข้ ยังสนับสนุนการพัฒนาแรงงานฝีมือมาโดยตลอด ทั้งการสนับสนุนตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน WorldSkills ระดับนานาชาติ การสร้างคนผ่านศูนย์ฝึกอบรม จระเข้ อะคาเดมี่ (Jorakay Academy Training Center) และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จระเข้ อะคาเดมี่ (Jorakay Academy Skill Standard Testing Center) โดยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างช่างรุ่นใหม่และยกระดับมาตรฐานวงการก่อสร้างไทย การพัฒนาแรงงานระดับภูมิภาคผ่านโครงการ “Crocodile Tiler X” เวทีชิงแชมป์ช่างปูกระเบื้องระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำบทบาทผู้นำที่ไม่เพียงขายสินค้า แต่ยังมุ่งพัฒนาอีโคซิสเต็มของแรงงานและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ปัจจุบันสินค้าจระเข้มีคลอบคลุมใน 17 ประเทศ โดยจระเข้ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนตลาดต่างประเทศเติบโตไว้ 16% หรือราว 1 ใน 5 ของส่วนแบ่งการเติบโตของบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเวทีการแข่งขัน "Crocodile Tiler X" นับเป็นกลไกที่ช่วยเสริมแกร่งเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค จระเข้ มุ่งมั่นผลักดันให้เวที “Crocodile Tiler X” เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีและขยายไปยังประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม พร้อมลุยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการยกระดับสังคมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ