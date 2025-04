"จระเข้" ชูวิสัยทัศน์ปี68ดันก่อสร้างสีเขียวประกาศเป้าหมายปี2065สู่Net Zero

กว่า 33 ปี ที่ในช่วงปีที่ผ่านมา จระเข้ ได้เขย่าวงการก่อสร้างด้วยกลุ่มสินค้าเคมีก่อสร้าง หมวดงานพื้นกับนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพระดับสากลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น "Crocodile Road Fix Express" มอร์ตาร์ สำหรับซ่อมพื้นผิวถนนคอนกรีตชนิดบาง คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวที Best Innovation Award 2024 ในงานสถาปนิก นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัว "Jorakay Green Pack" นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กาวซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิวัติวงการกาวซีเมนต์ ด้วยนวัตกรรม "Dustless Technology" รายเดียวในไทย และยังเร่งบุกตลาดสีเมืองไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ SEE JORAKAY พร้อมเปิด SEE JORAKAY Flagship Store ไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปลายปี 67 และเปิดตัวสีรุ่นใหม่อีก 2 รุ่นและแพลตฟอร์มออนไลน์ พัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า และขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMV การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเรา ตอกย้ำว่านวัตกรรมและความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่คือเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมให้เดินหน้าอย่างมั่นคง เราเชื่อว่า 'ความสำเร็จที่แท้จริง' ต้องวัดจากผลกระทบเชิงบวกที่เราสร้างให้โลกในระยะยาว" นายศุภพงษ์เน้นย้ำกล่าวว่า บริษัทก้าวสู่ปีที่ 33 ภายใต้วิสัยทัศน์ "Sustainable Building Innovation" โดยยังคงมุ่งเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ผ่านนวัตกรรมก่อสร้างที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "ในยุคนี้ วัสดุก่อสร้างต้องตอบโจทย์มากกว่าแค่'ความแข็งแรง' แต่ต้อง'ฉลาด ปลอดภัย และยั่งยืน' เราจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แนวคิดJorakay Innovation & Expert Solution โดยใช้อินไซต์จากตลาดมาประกอบกับการวิจัยและพัฒนา ทำให้เราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงจุด ทั้งในแง่ฟังก์ชันและสุขภาวะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทลงทุนต่อเนื่องในด้านR&D และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีห้องแล็บทดสอบที่ได้การรับรองจากสถาบันมาตรฐานระดับประเทศรวมถึงการเสริมแกร่งด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ เช่นกาวซีเมนต์สูตรลดฝุ่น, สีปลอดสารระเหย (Low VOC), สารเคลือบผิวเพื่อสุขภาวะที่ล้วนช่วยยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย ด้านการขยายตลาดต่างประเทศกล่าวว่าภายใน 2 ปีข้างหน้า ผ่านกลยุทธ์สร้างพันธมิตรท้องถิ่นและปรับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละประเทศ "ในCLMV เราไม่ได้มองแค่การขายสินค้าแต่ต้องสร้าง'ฐานธุรกิจในระดับภูมิภาค' ซึ่งอาศัยทั้งความเข้าใจเชิงลึก การปรับตัวเชิงกลยุทธ์และการสร้างแบรนด์ระยะยาว ซึ่งเราได้วางแผนขยายเครือข่ายค้าปลีกร่วมกับกลุ่มโครงการก่อสร้างในตลาดหลักอย่างเวียดนาม กัมพูชา และลาว”จระเข้มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1)Core Market Reinforcement เสริมแกร่งในตลาดในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน และพัฒนา โปรเจกต์ร่วมกับดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่ 2)Innovation-Led Portfolio Expansion เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์Well-being & Green Living โดยตั้งเป้าให้สินค้านวัตกรรมมีสัดส่วน 30% ภายใน 3 ปี 3)Regional Growth Acceleration มุ่งขยายฐานรายได้ในตลาด CLMV โดยตั้งเป้ารายได้ต่างประเทศ 15% ภายในปี 2570 และ 4)Brand Trust & Sustainability Positioning ยกระดับเป็นPurpose-Driven Brand ที่ผู้บริโภคเชื่อถือในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนกล่าวว่า "จระเข้"ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Jorakay Sustainability Framework) ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผ่านหลัก 3P คือGreen Process (เราอยู่ได้), Green Planet (โลกอยู่ดี) และGreen People (สังคมมีสุข) พร้อมขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ 5SD ที่ครอบคลุมตั้งแต่การลดการปล่อย CO2 ลดปริมาณขยะและของเสีย ลดการใช้สารพิษและฝุ่น เพิ่มสัดส่วนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต