ฮีโน่ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ พร้อมดูแลรถบรรทุกฮีโน่ตรวจเช็กหลังน้ำท่วม ฟรี! ค่าแรง 100% และส่วนลดอะไหล่

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ ผ่านโครงการ “HINO WE CARE – ฮีโน่พร้อมไปด้วยใจ ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” โดย เดย์ ยิ่งชล และยาสุมิตสึ ทานากะ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น และเวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นฟูในเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
นอกจากการช่วยเหลือชุมชนแล้ว ฮีโน่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการและลูกค้าที่ใช้รถบรรทุกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงเดินหน้ามาตรการพิเศษด้านบริการหลัง การขายผ่านแคมเปญ “ฮีโน่ ห่วงใย ไม่ทิ้งกัน” บริการตรวจเช็กหลังน้ำท่วม ฟรี! ค่าแรง 100% เพื่อให้รถของลูกค้ากลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ครอบคลุมการตรวจเช็กระบบสำคัญต่างๆ ได้แก่ ระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบส่งกำลัง และระบบไฟฟ้า พร้อมรับส่วนลดอะไหล่สำหรับอะไหล่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภัณฑ์ ชุดติดตั้ง PTO อุปกรณ์ตกแต่ง และแบตเตอรี่ โดยทุกขั้นตอนดำเนินการโดยช่างเทคนิคมืออาชีพจากศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่ เพื่อให้รถกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด ลูกค้าสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
การสนับสนุนครั้งนี้ตอกย้ำความตั้งใจของฮีโน่ในการยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ผ่านการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างจริงใจ และบริการหลังการขายมาตรฐานระดับมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการกลับมาขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
