International Music Festival 2025 รวมพลังแชมป์เยาวชนสร้างแรงบันดาลใจ สู่เส้นทางระดับโลก

เมื่อเสียงดนตรีกลายเป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจ “International Music Festival 2025” รวมสุดยอดเยาวชนแชมป์จากสองเวทีใหญ่ มาร่วมโชว์ศักยภาพทางดนตรีสุดปัง ถ่ายทอดพลังแห่งความฝันและความสามารถให้โลกได้เห็น
งาน International Music Festival 2025 จัดขึ้น ณ PHENIX AUDITORIUM HALL ชั้น G โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ งานคอนเสิร์ต ที่นำเยาวชนผู้ชนะการแข่งขันจาก 2 เวที INTERNATIONAL EXELLENCE MUSIC COMPETITION AND FESTIVAL 2025 และ THAILAND VOCALIST AWARD 2025 ภายใต้การนำของประธานการจัดงาน นายจุลยุทธ โล่โชตินันท์ (แทน) ผู้ก่อตั้งวงบางกอก แชริตี้ ออเคสตร้า หรือ BCO
นายจุลยุทธ โล่โชตินันท์ (แทน) กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่ในการแสดงออกทางดนตรีให้กับเยาวชนไทยอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการขับร้อง ดนตรีคลาสสิค, ดนตรีร่วมสมัย, และดนตรีไทย เวทีนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพทางดนตรีอันน่าทึ่ง ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง และ เปิดโอกาสให้ดาวรุ่งดวงใหม่ได้แสดงความสามารถต่อหน้าสาธารณชน
การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นสองช่วงสองสไตล์ จัดเต็มตลอดทั้งวัน ดังนี้ รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.เป็นการแสดงความสามารถทางดนตรีที่น่าจับตามองจากผู้ชนะการประกวดด้วยคะแนนพรีเมี่ยมในสาขาต่างๆ จากโครงการ INTERNATIONAL EXELLENCE MUSIC COMPETITION AND FESTIVAL 2025 จำนวน 30 คน ที่จะมาสร้างความประทับใจด้วยทักษะ และพรสวรรค์การแสดงศักยภาพทางดนตรีอันหลากหลายที่เกินวัย ได้แก่ ร้องเพลง : 1. ลภัสรดา กิตติวรารัตน์ 2. ไอย์ริษา วิมลรัตน์ 3. ฑีลิน หวังสิทธิเดช 4. เพียรนภา ทองสุวรรณ 5. พรนิชา วรวรรณปรีชา 6. ลัทธพรรณ เอื้อธารพิสิฐ 7. แจสมิน บูลลาร์ 8. ฐิติวรดา กำภู ณ อยุธยา / เปียโน : 9.ชาณิภา เตชะโพธิวรคุณ 10. ญภัทร เชมะวุฒิไกร 11. อิทธิพัทธ์ พันธุ์สะอาด 12. ณัฐรดา เลิศศิริพาณิชย์ 13. ธาม มั่งมี 14. ณปภัช นิลธวัช 15. ทัตพล ยศวิริยะพาณิชย์ 16. ระสิตา เลิศศิริพาณิชย์ 17. วัชรศักย์ ลิมป์ปีติวรกุล 18. เบญญาภา ธรรมารักษ์ 19. จ้าวมารวย โชติเทวัญ / เครื่องเป่า : 20. ภาภูมิ โพธิ์พงษ์ 21. ภากร โพธิ์พงษ์ / กีต้าร์ไฟฟ้า : 22. ศิลา 23. พงศภัค ถาวรตระการ / เครื่องสาย : 24. พิมพ์ณมา รัตนพิลาศวานิช 25. ญาชิตา แสงสมบูรณ์ 26. พิมพ์นารา วัฒนาจตุรพร 27. พิชญา สายวิวัฒน์ / ดนตรีไทย : 28. ภัทรพร คำนนท์ / กลอง : 29.ภูริท รัตนจิตต์ดำรง / Duoกลองและกีต้าร์ : 30. ธัชชานันท์ จินประดิษฐ์ และ ปวริศ นามวงศ์บุญ
เบญญาภา ธรรมรักษ์ อายุ 14 ปี การแสดงเดี่ยวเปียโน ที่อยากใช้ดนตรี ปลอบโยนผู้ป่วยในโรงพยาบาล เล่าว่า แม่อยากให้ลองอะไรใหม่ๆ จับหนูไปเรียนนู่นเรียนนี่ เห็นว่าคนเราต้องมีเครื่องดนตรีติดตัว ก็เลยเลือกให้เล่นเปียโนค่ะหนูเล่นแบบเดอบูซีแนวที่ทำให้คนหลับได้ เพราะว่าหนูรู้สึกว่าการเล่นเพลงแนวนั้นเราสามารถเอาไปต่อยอดได้ เรานำไปเล่นที่โรงพยาบาลได้ สร้างสีสันให้กับโรงพยาบาล ให้คนป่วยฟัง จะเล่นดนตรีเป็นแนว โมสาร์ท เขาจะสงบ ผ่อนคลายรู้สึกพักผ่อนได้ค่ะ
เพียรนภา ทองสุวรรณ (ร้องเพลง) อายุ 10 ปีเรียนโฮมสคูล เผยความมุ่งมั่นว่า “อย่ายอมแพ้ (Give Up)ถ้าเรารักจริง เราจะไปถึงจุดนั้นได้แน่” กล่าวว่า คุณพ่อหนูเป็นนักเปียโน (ครูเสกข์ ทองสุวรรณ) หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเป็นอะไรกันแน่ จะร้องเพลง หรือว่าจะเล่นเชลโล่ หรือว่าจะเล่นเปียโนดี ก็เลยคิดว่า เอาทุกอย่างเลยก็ได้ คนที่จะเข้ามาเวทีต่างๆ อย่า give up เพราะว่าถ้าใครชอบมากๆ เราก็ต้องไปถึงตรงจุดที่เราอยากไปให้ได้
สำหรับการแสดงในรอบบ่าย เวลา 12.00-14.00 น.เป็นมินิคอนเสิร์ต แสดงพลังเสียงร้องจากผู้ชนะการประกวดจาก THAILAND VOCALIST AWARD 2025 จากผู้ชนะการประกวดร้องเพลงในหลากหลายแนวดนตรีและช่วงอายุ ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะและความสามารถอันโดดเด่น ทั้งหมด 6 คน โดยแต่ละคนต่างมีเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน อาทิ
นิชาภา สุริยะโสภณ (แบมแบม) อายุ 14 ปี จากโรงเรียน SISB International School Grade 9 ผู้ฝันอยากเป็น “หมอเส้นเสียง กล่าวว่า เป็นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิต ความฝันอยากเป็นคุณหมอ แต่อยากเป็นหมอเส้นเสียง จะได้ร้องเพลงไปด้วย เป็นหมอไปด้วยค่ะ
ปวัณรัตน์ ศรีไพบูลย์ (ปันปัน) อายุ 10 ปี โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี Grade 5 ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและไม่ท้อ เล่าว่า ซ้อมจนกว่ามันจะเพอร์เฟกต์ที่สุดค่ะ คุณพ่อก็จะเป็นคนช่วยบอกว่าตรงไหนควรเป็นยังไง ฝากถึงคนที่อยากเข้ามาทางนี้ก็อย่าท้อก็พอค่ะ ถ้าเรามาไกลแล้วเรากลับไม่ได้ ห้ามท้อก็พอค่ะ มันอาจจะพลิกชีวิตเราเลยก็ได้ค่ะ
เศรษฐิณารา พงศ์พศุตม์ (ณารา) อายุ 7 ปี โรงเรียน International School Bangkok (ISB) Grade 2 กับความฝันอยากเป็นศิลปิน K-pop กล่าวว่า หนูร้องเพลงตั้งแต่อายุ 3 ขวบเริ่มประกวดตอน 5 ขวบอนาคตอยากเป็นศิลปินนักร้อง แนว K-Pop ค่ะ
เวทีแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเพลงที่งดงามหากยังเต็มไปด้วย “ความฝัน” ที่เริ่มบรรเลงจากหัวใจของเยาวชนไทยทุกคนเสียงเล็ก ๆ ในวันนี้ คือพลังยิ่งใหญ่ที่พร้อมเฉิดฉายเป็นเสียงแห่งอนาคตของวงการดนตรีโลก International Music Festival 2025 มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันเยาวชนไทยที่มีความสามารถทางดนตรีให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล คอนเสิร์ตในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนบทพิสูจน์แห่งศักยภาพของคลื่นลูกใหม่ ที่จะร่วมกันสร้างสีสัน เติมพลัง และขับเคลื่อนวงการดนตรีไทยให้ก้องไกลบนเวทีโลก ./