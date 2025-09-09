“แม่เม้า” ชีช้ำ อายุ 80 ต้องเข้ากองปราบ หวั่นกระทบศิลปินแห่งชาติ แต่ชอบปี 68 ล้างบางคนโกง!

“แม่เม้า สุดา” เปิดใจหลังเข้ากองปราบชี้แจง ชีช้ำแต่ไม่กลัวอายุ 80 ยังต้องเข้ากองปราบ ลั่นความจริงคือความจริง ได้ค่าจ้าง 1 หมื่นช่วยวัดพระบาทน้ำพุ แต่กลับถูกกล่าวหา สับแหลกทุเรศ หวั่นกระทบตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ ขอบคุณปี 68 ล้างบางคนโกง!
หลังจากที่ “แม่เม้า สุดา ชื่นบาน” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) ประจำปี พ.ศ. 2563 และ “ต๋อย วิชัย ปุญญะยันต์” หัวหน้าวงดนตรีพิงค์แพนเตอร์ เข้าชี้แจงกับเจ้าหน้าที่สืบสวน ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอหมายเรียกจากตำรวจ กรณีเส้นเงินโยงวัดพระบาทน้ำพุ เป็นจำนวนเงิน 4 แสน โดยยืนยันเป็นค่าจ้าง ฟาดแหลก “ทิดอลงกต” ทุเรศ กล่าวหาว่าพวกตนสูบเงินวัด
ซึ่งหลังออกจากกองปราบ แม่เม้าก็เดินทางมาร่วมงาน “THE GOLDEN SHOW CONCERT 2025” ณ ชั้น 4 เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เอสพลานาด รัชดาฯ ก็ได้เผยถึงเรื่องนี้อีกครั้ง ยอมรับว่าเรื่องนี้ทำเอาชีช้ำ ไม่ได้มองว่าเป็นวิบากกรรม
“มันน่าเศร้าตรงที่เวลาคนจ้างงานเรา เขาไม่ได้อธิบาย หนูรู้ไหมพวกเราก่อนออกไปร้องเพลงหรือไปเล่นอะไร มันไม่ใช่แค่ร้อง ก่อนไปออกคอนเสิร์ตเราซ้อมกี่ครั้งก็ไม่มีใครรู้ ต้องไปบ้านต๋อย วิชัย รายจ่ายคืออะไร แล้ววงที่ต๋อยเอามาเล่น ออเคสตร้า 40 ชิ้นนะลูก ไม่ใช่แค่ 7-8 ชิ้น มันคือรายจ่ายทั้งนั้น เราไม่รู้ว่าเขาไปเจอใคร ที่ไปติดต่อเขาเรื่องเงิน รายละเอียดงานอื่นๆ มันไม่ใช่งานของเรา งานของเราชัดเจนหมด
เราทำกับต๋อยมา ไม่ว่าจะเป็นรพ.ปิยะเวท บริษัทโซนิค ยูท หรือสมาคมดนตรี เราทำด้วยความชัดเจนหมดทุกอย่าง การให้เงินให้ทองจะชัดเจน พวกเราถึงรู้สึกมันเศร้า ที่เราไม่ทราบว่าเขาคิดอะไร เราไม่รู้ว่าในหัวคนเหล่านี้ เขาคิดถึงก้อนเงินเหล่านั้นอย่างไร แต่สำหรับพวกเรา มันคือค่าจ้าง อย่างเราได้หมื่นนึง มันเยอะไหม แต่มันคือการกุศล คุณจะไปเรียกอย่างที่เราเคยเล่นมันไม่ได้ คำที่บอกคือ พี่ งานนี้พี่ได้หมื่นนึงนะ ก็จบ แค่นั้น เราถือว่าไปช่วย”
ชีช้ำ ช่วยวัดด้วยใจ แต่สิ่งที่ได้กลับมามันทุเรศ
“แต่วันนี้บิ๊กเต่า (พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว) น่ารักมาก ก็ได้อธิบายให้ท่านฟังว่าทำไมรายจ่ายของการเล่นดนตรี อย่างงานนี้คุณอยากรู้ไหมเท่าไหร่ นี่คืองาน กี่แผนก กี่ล้านที่จะทำ ตรงนั้น 4.7 แสนบาท วงออเคสตร้า 40 คน คุณคิดว่าได้เงินคนละเท่าไหร่ คุณหารไป เราถึงไปช่วยกัน
มันชีช้ำ เก็กซิม นักดนตรี นักร้อง โดนอะไรที่ไม่เข้าใจ เราทำตรงนี้ด้วยใจจริงว่ามันช่วยวัด แต่ผลที่ได้กลับมา มันฟังแล้วมันทุเรศ แต่วันนี้เราก็สบายใจ อย่างน้อยพวกเราไม่ใช่พวกที่ถูกหมายเรียก พวกเราขอไปพบ ขอให้เห็น ขอให้ได้ดูหลักฐาน จบ”
ไม่เครียด ความจริงพูดสิบครั้งก็ยังเหมือนเดิม แต่รับหวั่นกระทบตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ
“ก่อนหน้านี้ไม่ได้เครียด เรารู้ตัวว่าเราทำอะไร ถ้าเราพูดความจริงมันก็คือความจริง เราพูดสิบครั้งก็คือความจริง เราไม่ได้เป็นแสนเป็นล้าน แล้วมีใบรับ มีใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มันก็ชัดเจน เราทำงานชัดเจน ไม่ชัดเจนก็อยู่ไม่ได้
แต่ค่อนข้างกระทบกับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ ที่เราต้องระมัดระวัง วินัยก็โดน เราก็โดน จริงๆ ตรงนี้ต้องระมัดระวัง มันไม่สนุกจริงๆ เราไปด้วยใจ ให้เราทำอะไรเราก็ทำ แต่ผลที่ได้ ต่อไปก็ต้องระมัดระวัง แต่จากตรงนี้คิดว่าวงการจะไม่เจอแบบนี้อีกแล้ว นอกจากคนคิดร้าย หนูก็เห็นชัดๆ ว่าพวกเราได้เท่าไหร่
วันนี้ต๋อยเอาเอกสารไป ต๋อยเก็บพวกรายรับ เก็บหมด แต่บางทีใบอนุโมทนา บางอันไม่ได้เก็บ แต่เขามีในสมุด โชคดีที่ต๋อยเก็บ เราก็บอกว่าต๋อย ต่อไปนี้จะเก็บอะไรก็ให้ถ่ายเอาไว้ ก็ไม่ใช่วิบากกรรม มันเป็นเรื่องธรรมดามาก มันแก้ไขได้ ไม่ได้บาปไม่ได้กรรมอะไรเลย ไม่มีอะไร เรื่องง่ายๆ”
ยอมรับคาดไม่ถึง เขาจะคิดอะไรได้ล้ำลึกขนาดนั้น
“เรื่องผิดหวังก็อย่าไปคิดแบบนั้น เราไม่รู้ว่าตอนเริ่มต้นเขาคิดอะไร นึกออกไหม ใครจะคิดว่าเขาจะคิดอะไรได้ล้ำลึกขนาดนั้น ในขณะที่เรานึกไม่ถึง แล้วเป็นเวลาที่เงินไม่เข้าใครออกใคร เข้ามาได้ก็ไม่รู้ว่าเขาวางผังอย่างไร ถ้าเขาไม่วางผังแบบนั้น เขาก็ไม่พัง”
ขอบคุณปี 68 ล้างบางกราวรูด
“แต่ปีนี้ ป้าขอบคุณปี 68 มันล้างบางทุกชนิดเลย เราคนพุทธก็สบายใจ ในชีวิตป้าตลอดอาชีพคือนักร้อง เราเสียภาษีถูกต้อง เราทำอะไรถูกต้อง ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรเลย แม้แต่งานที่เราทำตอนนี้ อย่างเปิดหมวกหรืออะไรเราก็สบายใจที่จะทำ อย่างบางคนถามว่าเราจะแก้ไขยังไง มันต้องแก้ไขจากครอบครัว ความคิดนี้ต้องมาจากครอบครัวก่อน พ่อแม่ต้องสอนให้เราซื่อสัตย์ อดทน สังเกตสิ คนคดโกงอาจยาวหน่อย 10-20 ปี แต่มันก็ต้องถึงในสักวันนึง
ของเรารับงานชัดเจน มีอันนี้ไม่ชัดเจน ตลกมาก หลวงพ่อบอกว่าไปช่วยกันนะ ทุกคนไปด้วยใจ แต่งานอื่นที่เรารับ มันตกลงกันชัดเจน ว่าได้เท่านี้นะ เล่นงานเท่านี้ ซ้อมอย่างนี้ มันเคลียร์
เวลานี้วัดก็ไม่ค่อยกล้ากับพวกเราแล้ว เพราะเราไม่รู้อะไรจริงๆ ถึงบอกว่าชอบปี 68 เพราะเป็นปีล้างบางจริงๆ เลย ศาสนาก็นับถือเหมือนเดิม ยังไหว้พระเหมือนเดิม มีห้องพระเหมือนเดิม ทุกวันขอบคุณที่วันนี้ได้รับสิ่งดีๆ ขอบคุณพระทุกวัน ทำเถอะลูก อย่างน้อยมีเครื่องยึดเหนี่ยว แต่เราไม่ได้สายมูนะ ไม่เคยชื่อสายมู และอย่ามายุ่งกับฉันนะ แค่นั้น อยู่ที่เรา ไม่ได้อยู่ที่ใคร”
ไม่กลัว อายุ 80 ยังต้องเข้ากองปราบ
“อายุขนาดนี้ เข้ากองปราบก็ปกติ จะให้เราไปที่ไหนก็ได้ อายุ 80 จะยุ่งอะไรกับฉัน ใช่ไหมคะ อย่าไปกลัว ทำดีไปเถอะ ก็โล่งใจ แต่เดี๋ยวต้องไปช่วยเขาอีก เพราะเราต้องไปเจอพนักงานสอบสวน ยังไม่รู้วันไหน วันนี้เรารีบไปแล้วมาทำงาน”