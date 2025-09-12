Together Festival 2025 ยืนหนึ่งเทศกาลบูสต์ความสุข! พา 14 ดีเจโปรดิวเซอร์ระดับโลก ปลุกทุกประสาทสัมผัส

ไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังจริงๆ สำหรับเทศกาลดนตรีระดับโลก Together Festival 2025 เทศกาลดนตรีระดับโลกที่ปลุกทุกจิตวิญญาณด้วยแสงสีเสียง จากการแสดงของดีเจโปรดิวเซอร์ระดับโลก ซึ่งปีนี้แค่เปิดไลน์อัปมาก็ทำเอาทุกคนฮือฮาทันที เพราะมีทั้งระดับตำนาน และคลื่นลูกใหม่ที่มีกระแสร้อนแรงในโซเชียลมีเดียทั่วโลกมารวมตัวกันในวันที่ 5-6 กันยายน ณ BITEC BANGNA
การกลับมาครั้งนี้ Together Festival 2025 ได้มากับการแสดงของ 14 ดีเจโปรดิวเซอร์ ตลอด 2 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเที่ยงคืน แบบไม่มีพักเพื่อเสิร์ฟ Magic Moment ให้กับผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากทุกมุมโลก เพื่อสัมผัสความทรงจำจากเทศกาลดนตรีที่พวกเขารอคอย 1 ปีเต็ม
ความสนุกมาราธอนของ Together Festival 2025 ได้ออกสตาร์ทอย่างสวยงามกับการแสดงของ Lookwa และ Nuttrix X Yuuki ตัวแทนจากประเทศไทยที่ใส่เต็มความสนุกตั้งแต่เริ่มงาน ด้วยบีทส์ร้อนๆ ชวนไฟลุกเพื่อบูสต์เอเนอร์จี้ทุกคนให้พร้อมรับความสนุกตลอด 2 วันเต็ม ก่อนตามด้วย JustUs หนุ่มเท่เพลงดีที่ทำเอาทุกคนเต้นไม่หยุด ในขณะ Apashe ขอเปลี่ยนบรรยากาศความสนุกให้แปลกใหม่ ด้วยการนำซาวด์สุดแพงมาใส่ในโชว์ ราวกับว่าเขาได้พาวงออเคสตร้ามาโชว์ในงาน Together Festival 2025
หลังจากบรรยากาศสุดอลังการของแสงสี และเพลงออสเคสตร้าสุดพรีเมียมผ่านไป ก็เป็นคิวของ Black Tiger Sex Machine สามทหารเสือแห่งวงการ Bass Music ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุเดือดในทุกโชว์ ก็มาแบบเต็มเหนี่ยว ทำแฟนๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ร้อนแรงเกินต้านสุดๆ” ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ MORTEN ผู้มาเยือน Together Festival ครั้งแรก แต่ก็ปล่อยของสมศักดิ์ศรีราชาดนตรี Future Rave ที่เคยขึ้นโชว์งานระดับโลก ท็อปฟอร์มตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้าย และเมื่อเวลาเข้าใกล้เที่ยงคืนก็ถึงเวลาของ Afrojack ผู้ไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวังเลยสักครั้ง คัดเพลงมาดีทุกเพลงแบบเต็มสิบไม่หัก เติมเต็มความสุขให้เต็มกราฟอย่างดีงาม
เมื่อความสุขสุดขีดของวันแรกได้ผ่านไป ก็เข้าสู่วันที่ 2 ที่เริ่มต้นความสนุกด้วยโชว์ของ Shockko และตามด้วย SmylieK ตัวแทนจากไทยที่ทำให้บรรยากาศร้อนระอุ ก่อนตามด้วยการแสดงของ Fairlane ดีเจโปรดิวเซอร์ผู้ลัดฟ้าจากแคนาดามาเยือน Together Festival พร้อมพาเพลงแดนซ์สุดฮิต และเพลงร็อกในตำนาน มาสร้างบรรยากาศได้แบบเหนือจินตนาการผู้ชม แถมยังโซโล่กีตาร์ได้กร้าวใจสุดๆ ก่อนจะถึงคิวของ BabyJ & Tye Turner ที่มากันเป็นแพ็คคู่ และสลับกันเสิร์ฟเพลงรัวแบบเดากันไม่ถูกเลยว่าเพลงแนวไหนจะถูกเปิด ก่อนจะปิดท้ายด้วยการขึ้นมานำทุกคนกระโดดไปพร้อมกัน
ขณะที่ความสนุกสุดเหวี่ยงเดินทางมาถึงครึ่งทาง ก็ถึงเวลาตัวพ่อ Paul Van Dyk ที่มาถึงไทยพร้อมซีนเปิดตัวสไตล์ไซไฟที่มากับเพลงสุดล้ำในแบบฉบับของเขา จนทั้งโชว์เหมือนพาทุกคนเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ไซไฟเรื่องหนึ่งตลอด 1 ชั่วโมง ก่อนที่ Andrew Rayel จะสานต่อความไซไฟด้วยโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา ที่พาทุกคนท่องอวกาศ และผจญภัยในโลกแฟนตาซีไปพร้อมๆ กับเพลง TRANCE ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ก่อนที่ค่ำคืนจะจบลงด้วยกราฟสูงเสียดฟ้า เมื่อ Sub Zero Project แท็กทีมมาฟาดแบบ Hardstyle กันพร้อมแสงสีและวิชวลเล่นใหญ่แบบคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จนกลายเป็นโชว์สุดเดือดที่พิสูจน์ว่าดนตรี Hardstyle ผสมกับเพลงแนวไหนก็อร่อย
นอกจากความสนุกจากดีเจ และโปรดิวเซอร์ทั่วทุกมุมโลกแล้ว TOGETHER FESTIVAL 2025 ยังเป็นศูนย์รวมความสนุกของผู้ชมที่ปล่อยจอยเป็นตัวของตัวเอง เพื่อซึมซับบรรยากาศ Magic Moment ทางดนตรีแสงสีเสียง และพบเจอมิตรภาพใหม่ๆ กับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก เรียกได้ว่า TOGETHER FESTIVAL คือสนามเด็กเล่นที่เติมเต็มความสุขให้กับคนรักเพลงอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์อย่างแท้จริง
2025 นับเป็นอีกปีที่ปรากฏการณ์ความสนุกแบบฉบับ Together Festival ไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวัง ด้วยไวบ์ดนตรี และบรรยากาศชวนตื่นตาที่ถูกจัดเต็มเพื่อบูสต์เอเนอร์จี้ความสุขให้ผู้มาเยือนทุกคน ใครที่รอคอยหรืออยากสัมผัส Magic Moment แบบนี้ สามารถติดตามข่าวสารงานครั้งต่อไปจากทุกช่องทาง Together Festival และเว็บไซต์ www.togetherfestival.net ได้เลย