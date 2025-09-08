"บิ๊กเต่า"สั่งตรวจสอบ"หมอดู"ทั่วไทย พบหลายคนส่อตุ๋น ปชช. ด้าน"ถั่วแระ-4 นักดนตรี" นัดให้ปากคำวันนี้

รอง ผบช.ก.สั่งกองปราบเร่งรวบรวมข้อมูล"หมอดู-หมอเดา"ทั่วประเทศ พบหลายรายเข้าข่ายต้มตุ๋นประชาชน ด้าน"ถั่วแระ"ตลกดังพร้อม 4 นักดนตรี นัดให้ปากคำคดี "ทิดอลงกต" กับพนักงานสอบสวนในวันนี้
วันนี้ ( 8 ก.ย. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา ร่วมประชุมติดความคืบหน้าการติดตามเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมพระสงฆ์ ที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามายังศูนย์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการติดตาม ว่า ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังศูนย์เท่าไหร่ มีการแบ่งงานไปให้หน่วยงานใดรับผิดชอบบ้าง และ บช.ก. รับดำเนินการไว้กี่เรื่อง ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ซึ่งจากที่รับรายงานมา เบื้องต้นมองว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจ และ เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งดำเนินการ เพียงแต่ตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะเกรงจะส่งผลต่อรูปคดี
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องพฤติกรรมหมอดูต่าง ๆ เบื้องต้นได้สั่งการให้กองปราบเร่งรวบรวมข้อมูลหมอดูทั้งประเทศว่ามีใครบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบควบคุม เพราะส่วนตัวมองว่า พฤติกรรมหมอดูหลายรายเข้าข่ายหลอกลวงต้มตุ๋นผู้คน ปล่อยไว้ไม่ได้ แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์จริงจัง อยากฝากไปฝากไปถึงผู้ที่คิดว่าตนเองตกเป็นเหยื่อถูกหลอกเงิน ทั้งจากเงินค่าดูหมอ หรือ หลอกให้บริจาคเงินต่าง ๆ สามารถเข้ามาแจ้งความกับทางกองปราบได้เลย
“ขอยกตัวอย่าง หมอดูรายหนึ่งที่ชอบทำนายเรื่องแผ่นดินไหว เคยมีคนไปดูดวง สุดท้ายทายผิดหมด ไม่ได้แม่นอย่างที่คุยไว้ ฉะนั้นขอให้ประชาชนตั้งสติให้ดี อย่าหลงเชื่อ หากมีใครมาขอให้ช่วยบริจาคเงิน หรือ ระดมทุนโครงการต่าง ๆ ขอให้ทุกคนอยู่กับโลกความเป็นจริง ที่ผ่านมาในอดีตตนเคยจับกุมหมอดูลักษณะนี้มาแล้วหลายราย ส่วนใหญ่ยอมรับว่าทำนายตามหลักโหราศาสตร์ แล้วใช้ความเชื่อส่วนตัว ประสบการณ์ หรือ หาข้อมูลของคนที่จะมาดูเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าก่อน” รองผบช.ก.กล่าว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทิดอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ว่า ในวันนี้จะมีนักร้อง 4 ราย รวมถึง ถั่วแระ เชิญยิ้ม ตลกชื่อดัง มาเข้าให้ปากคำในฐานะพยานกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ถูกพาดพิงถึง อาทิ เรื่องที่ทิดอลงกตอ้างว่าเคยถูกนักดนตรีกลุ่มนี้โกงเงินไปจำนวนมาก ก็ต้องมาตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีการโกงเงินกันจริงไหม แต่จากการตรวจสอบเส้นเงินพบมีการโอนเงินจริง เขาอาจจะอ้างว่า ค่าจ้างการแสดงครั้งนึงจะอยู่ที่ประมาณ 4 แสนกว่าบาท เพราะเป็นวงออเคสตร้าขนาดใหญ่ ซึ่งนักดนตรีกลุ่มนี้ก็ต้องชี้แจงให้กระจ่าง ดังนั้นก็อยากให้เขาได้ชี้แจงก่อน