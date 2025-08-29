xs
“หลานกง” ฮาไม่ยั้ง! ถั่วแระ–จุ๊บจิ๊บ นำทีมตลกระดับตำนาน เสิร์ฟมุกสดสุดปั่น ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมตัวฮากระจาย! แฟน ๆ ทรูโฟร์ยูห้ามพลาดกับภาพยนตร์คอมเมดี้สุดปั่น “หลานกง” ผลงานการกำกับโดย ต่าย เชิญยิ้ม ที่ขนทัพนักแสดงตลกระดับตำนานมาร่วมสร้างเสียงหัวเราะ นำทีมโดย ถั่วแระ เชิญยิ้ม และ จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์สุดวุ่นระหว่างอากงหัวโบราณ กับหลานชายสายแสบ ที่มาพร้อมมุกสดใหม่และสถานการณ์สุดฮาแบบไม่ซ้ำใคร

จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม ผู้รับบท “โซ้ยตี๋” เผยว่า “บทนี้ใกล้เคียงกับตัวผมมากครับ ทั้งความขี้เล่น อารมณ์ดี และพูดตรง ๆ ไม่อ้อมค้อม โซ้ยตี๋เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะกับอากงที่สนิทกันมาก เล่นบทนี้เหมือนเล่นเป็นตัวเองเลยครับ แถมได้ร่วมงานกับรุ่นใหญ่ที่ปล่อยมุกสดกันตลอดเวลา สนุกมากครับ”

ถั่วแระ เชิญยิ้ม ในบท “เจ้าสัวชิน” มหาเศรษฐีที่ชีวิตพลิกผันหลังสูญเสียภรรยา ต้องรับมือกับลูก ๆ ที่แต่ละคนมีนิสัยสุดโต่ง เผยว่า “บทนี้มีทั้งความฮา ความซึ้ง และสะท้อนความจริงของหลายครอบครัว ผมตั้งใจเล่นให้คนดูทั้งหัวเราะและได้ข้อคิดกลับไปด้วย บรรยากาศในกองถ่ายสนุกมาก โดยเฉพาะกับจุ๊บจิ๊บที่เล่นเป็นหลานชายได้ดีมาก มุกฮาสไตล์วัยรุ่นมาเต็ม”

นอกจากนี้ยังมีนักแสดงสายฮาอีกเพียบ อาทิ นุ้ย เชิญยิ้ม, จอย ชวนชื่น, โจอี้ กาน่า และ เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง มาร่วมเติมเต็มความสนุกให้กับผู้ชมทุกวัย กับภาพยนตร์ “หลานกง” ออกอากาศครั้งแรกวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 18.40 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และรับชมออนไลน์ได้ที่ true4u.com/live รับประกันความฮาแบบจัดเต็ม ห้ามพลาดเด็ดขาด





