"บิ๊กเต่า"จ่อเรียก"พิงค์แพนเตอร์ - วินัย -ถั่วแระ- เจน ญาณทิพย์ -สมปอง" ให้ปากคำเส้นเงินพัวพัน"ทิดจอร์จ"

รอง ผบช.ก.เผยเตรียมเรียก"วงพิงค์แพนเตอร์ - วินัย พันธุรักษ์-ถั่วแระ เชิญยิ้ม - เจน ญาณทิพย์ - มหาสมปอง" ให้ปากคำถึงที่มาที่ไปของเส้นเงินพัวพัน"ทิดอลงกต"
วันนี้ (3 ก.ย.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.กล่าวความคืบหน้าคดี"ทิดอลงกต-หมอบี" โกงเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุว่า ตอนนี้ พนักงานสอบสวนกำลังเร่งดำเนินการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่ทางตำรวจตรวจพบความเชื่อมโยงทางเส้นเงิน ให้เชิญตัวเข้ามาหรือติดต่อให้ข้อมูลว่า เงินดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างไร มีเจตนานำเงินไปทำอะไร ซึ่งตอนนี้แบ่งผู้เกี่ยวข้องได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พบเส้นเงินชัดเจนและอาจเป็นผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มบรรดานักร้อง - วงดนตรี ได้แก่ วงพิงค์แพนเตอร์ ออร์เคสตรา , วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง และอีกกลุ่ม คือเส้นเงินของบุคคลนั้นที่ไม่มีความชัดเจน ได้แก่ ถั่วแระ เชิญยิ้ม หรือ ศรสุทธา กลั่นมาลี , เจน ญาณทิพย์ หรือ เจนจิรา เรียบร้อยเจริญ และ สมปอง นครไธสง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดบช.ก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสืบสวนสอบสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทั้งหมดให้เรียบร้อย ก่อนจะมีความคืบหน้าภายในสัปดาห์หน้า เพราะยังมีบุคคลอื่นอีกหลายคนที่เข้าข่ายร่วมกระทำความผิดกับ อดีตหลวงพ่ออลงกต แต่จะมีใครบ้างขอไม่เปิดเผย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่า ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 กันยายน นี้ ศูนย์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมพระธรรมวินัย จะมีประชุมหารือกันในเรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ ขณะที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน วงพิงค์แพนเตอร์และคนอื่น ๆได้ติดต่อขอเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อขอชี้แจงเรื่องได้รับเงินจากทิดอลงกตมาอย่างไร