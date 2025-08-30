“ลูกสาว-ถั่วแระ เชิญยิ้ม” ยัน “เด๋อ ดอกสะเดา” อาการดีขึ้น วอนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

ทำเอาแฟนๆ ต่างตกอกตกใจ หลังจากที่มีบางเพจรายงานว่า “เด๋อ ดอกสะเดา” ตลกชื่อดังเสียชีวิตแล้ว หลังป่วยด้วยอาการสโตรก เส้นเลือดก้านสมองแตก รักษาตัวอยู่รพ. สิรินธร เขตประเวศ และต้องเจาะคอ ผ่าตัดไม่ได้
ล่าสุด ได้รับการคอนเฟิร์มจาก “เปิ้ล” ลูกสาวเด๋อ เผยพ่อแข็งแรงขึ้น ข่าวดังกล่าวทำให้ปวดหัวมาก ได้ส่งไปบอกให้ลบโพสต์ เพราะพ่อสบายดี คนที่สนิทรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นอะไร ตอนนี้รอคอนเฟิร์มเรื่องออกจากรพ. พ่อแข็งแรง อีกนิดก็จะได้ออกจากรพ.แล้ว
ด้าน “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” ช่วยยันอีกแรง ว่าเด๋ออาการดีขึ้นแล้ว ข่าวเสียชีวิตไม่เป็นความจริง