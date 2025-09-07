"บิ๊กเต่า" เรียก "วินัย - ถั่วแระ" ให้ข้อมูลวัดพระบาทน้ำพุพรุ่งนี้

วันพรุ่งนี้ที่ 8 ก.ย.68 เวลา 14.00 น. วินัย พันธุรักษ์ ต๋อย วิชัย ปุญญะยันต์ หัวหน้าวงพิงค์แพนเตอร์ นักร้องดังยุค 80 จะเดินทางมาที่ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ให้ข้อมูลคดีวัดพระบาทน้ำพุ
สำหรับความคืบหน้าของคดีหมอบี เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป.น่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังเสร็จสิันการประชุมแล้ว
สำหรับคดีการทุจริตเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุมีจุดเริ่มต้นของคดีเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากมีผู้ร้องเรียนกองปราบฯ เมื่อปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ยากไร้ โดยประเด็นหลักคือเรื่องความไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินบริจาค และการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เริ่มทำการสืบสวนสอบสวนการจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับและเข้าจับกุม อดีตพระอลงกต หรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ "หมอบี" โดยทั้งสองถูกตั้งข้อหายักยอกทรัพย์และฟอกเงิน เนื่องจากพบหลักฐานความเชื่อมโยงในการยักยอกเงินจำนวนมหาศาลจากวัดไปใช้ในทางที่มิชอบประเด็นการสอบสวนที่ขยายวงกว้าง
คดีนี้ไม่ได้จบแค่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก แต่ยังมีการขยายผลการสอบสวนไปยังบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับเงินจากวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งรวมถึงดารานักแสดงและนักร้อง ซึ่งวันพรุ่งนี้มีรายงานว่านักร้องวงพิงค์แพนเตอร์จะได้เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสืบสวนยังพบว่าการจัดการทรัพย์สินของวัดมีปัญหาหลายอย่าง เช่น ที่ดินกว่า 2,000 ไร่ ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นของวัด แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีเพียง 6 ไร่ 60 ตารางวาเท่านั้นที่เป็นของวัดจริง ส่วนที่เหลือเป็นของมูลนิธิหรือใช้เป็นสนามฟุตบอล นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องสิ่งของบริจาคจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้จนหมดอายุการใช้งาน
คดีนี้เป็นคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาสนา และการใช้จ่ายเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้าสอบสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย