"บิ๊กเต่า"เผย"พิงแพนเตอร์-ถั่วแระ - วินัย" เข้าให้ข้อมูลเส้นเงิน "ทิดจอร์จ" พรุ่งนี้

รอง ผบช.ก.สั่งเร่งขยายผลเส้นเงิน-ที่ดิน-รถหรู เครือข่ายอดีตหลวงพ่ออลงกต เผย "พิงแพนเตอร์-ถั่วแระ - วินัย" ประสานให้ข้อมูลพรุ่งนี้ ( 8 ก.ย.)
วันนี้ (7 ก.ย. ) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี "อดีตพระอลงกต-หมอบี" ยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุว่า ทางพนักงานสอบสวนได้เชิญกลุ่มนักร้องและนักแสดงตลก เข้ามาให้ปากคำ โดยมีวงพิงแพนเตอร์, นายศรสุทธา กลั่นมาลี หรือ ถั่วแระ เชิญยิ้ม,นายวินัย พันธุรักษ์ และนักธุรกิจอีกหนึ่งคน ซึ่งได้ประสานติดต่อมาแล้ว ว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนช่วงบ่ายของวันที่ 8 ก.ย.นี้ โดยจะเข้าพบตนด้วย ทั้งนี้จะทำการแยกสอบปากคำเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือติดตามความคืบหน้าคดี โดยทางชุดทำงานได้นำพยานหลักฐานและข้อมูลที่ได้ มาจัดกลุ่ม พร้อมแบ่งงานกัน ซึ่งต้องยอมรับว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเยอะจำต้องระดมทีมสอบสวนของ บช.ก.ทั้งหมดมาเพื่อสอบพยานเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เช่นเดียวกับการพิสูจน์ทรัพย์ ซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าไปมาก มีหลายคนที่มีชื่อถือครองทรัพย์ของวัดได้ติดต่อเข้ามาคืนหลายเจ้า และมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ติดต่อขอคืนก็มี ซึ่งในเรื่องของเส้นเงินหากตรวจสอบพบว่าไปถึงใครก็จะเรียกมาสอบปากคำ ซึ่งเงินบริจาคไม่ได้อยู่เพียงภายในวัด แต่กระจายอยู่ในเครือข่ายบริวารรอบข้าง เป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีการนำไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ แต่หากเงินถูกนำไปใช้ส่วนตัวก็ถือว่าผิด โดยชุดทำงานอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบทั้งเงินสด ทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร รถหรู และธุรกิจในเครือมูลนิธิทั้งหมด อย่างไรก็ตามในวันอังคารที่ 9 ก.ย. จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าสำนวนคดีอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็ว ๆ นี้