“บิ๊กเต่า” เผย "ถั่วแระ" ติดต่อให้ปากคำคดี "ทิดอลงกต" แล้ว ส่วน “เจน ญาณทิพย์” ยังไม่ประสานมา

“บิ๊กเต่า” เผยคืบหน้าคดีอดีตพระอลงกต มีผู้ร้องเรียนแล้ว 4 กลุ่ม ติดต่อให้ปากคำแล้วบางส่วน เช่น "ถั่วแระ" ส่วน “เจน ญาณทิพย์” ยังไม่ประสานมา รอดูความชัดเจนในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
วันที่ 4 ก.ย.ที่รัฐสภา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เดินทางเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตำรวจ ภายหลังจากที่มีการยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจครั้งล่าสุด โดยก่อนเช้าชี้แจง พล.ต.ต.จรุญเกียรติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนกรณี “พระอลงกต” ว่า ขณะนี้มีผู้ร้องเรียนแล้ว 4 กลุ่ม โดยประกอบด้วย นักร้อง 4 ราย กลุ่มตลก และนักธุรกิจอีก 1 คน ซึ่งจะทยอยเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ส่วนรายชื่อบุคคลที่ปรากฏในสื่อบางส่วน ยืนยันว่ามีบางคนติดต่อมาแล้ว เช่น “ถั่วแระ” แต่ “เจน ญาณทิพย์” ยังไม่ได้ประสานเข้ามา ต้องรอดูความชัดเจนในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความเกี่ยวพันของกลุ่มผู้ร้อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า เงินบริจาคที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่เพียงภายในวัด แต่กระจายอยู่ในเครือข่ายบริวารรอบข้าง ซึ่งเป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า มีการนำไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนหรือไม่
“ผู้มีจิตศรัทธาอยากช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ยากไร้ แต่หากเงินถูกนำไปใช้ส่วนตัวก็ถือว่าผิด ขณะนี้ตำรวจจะตรวจสอบทั้งเงินสด ทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร และธุรกิจในเครือมูลนิธิทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็ว ๆ นี้” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว