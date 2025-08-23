วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า เชิญร่วมดื่มด่ำกับค่ำคืนแห่งดนตรี “Musical Friendship” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Musical Friendship 4 กันยายน 2568 เวลา 19:30 น.
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มด่ำกับค่ำคืนแห่งดนตรี “Musical Friendship”
การแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและการสนับสนุนจาก บี.กริม
ค่ำคืนนี้จะพาทุกท่านสัมผัสสายสัมพันธ์ทางดนตรีที่เชื่อมโยงทั้งคีตกวี ศิลปิน และผู้ฟัง ภายใต้การอำนวยเพลงของ เมสโตร ดักลาส บอสต็อค (Maestro Douglas Bostock) วาทยกรชื่อดังจากสหราชอาณาจักร ผู้กลับมาสร้างความประทับใจร่วมกับ RBSO อีกครั้ง บอสต็อคเคยร่วมงานกับวงและนักเปียโนระดับโลกหลายคน และมีชื่อเสียงด้านการตีความผลงานโรแมนติกที่ลุ่มลึกและทรงพลัง
เปิดเวทีด้วย Piano Concerto No. 2 in B-flat major ของ โยฮันเนส บราห์มส์ (Johannes Brahms) หนึ่งในคอนแชร์โตที่ยิ่งใหญ่และท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ บรรเลงโดย โอลิเวอร์ ชไนเดอร์ (Oliver Schnyder)
นักเปียโนมากฝีมือจากสวิตเซอร์แลนด์ เจ้าของรางวัล Grand Prize จาก Pembaur Competition และเคยสร้างชื่อจากการแสดงเดบิวต์ที่ Kennedy Center กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ด้วยพลังทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ที่ลุ่มลึก
Schnyder จึงเป็นศิลปินผู้ได้รับการยอมรับจากเวทีคอนเสิร์ตชั้นนำทั่วโลก ในช่วงครึ่งหลัง ผู้ฟังจะได้สัมผัส Symphony No. 6 in D major ของ อันโตนีน ดโวชาค (Antonín Dvořák) ผลงานที่สะท้อนอิทธิพลจากบราห์มส์ แต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์แบบโบฮีเมียน ซิมโฟนีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ดโวชาคได้รับการยอมรับในฐานะคีตกวีชั้นนำแห่งยุคโรแมนติก
คอนเสิร์ต “Musical Friendship” จึงเป็นมากกว่าการบรรเลงบทเพลง แต่ยังเฉลิมฉลองมิตรภาพอันยาวนานระหว่าง RBSO และเมสโตรบอสต็อค รวมถึงมิตรภาพที่ไร้พรมแดนระหว่างคีตกวี ศิลปิน และผู้ฟังที่จะถักทอสายใยทางดนตรีให้งดงามและยั่งยืน