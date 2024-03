“ไทยแลนด์ ยัง มิวซิเชี่ยนส์ อวอร์ด” พื้นที่ดนตรีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่

ด้วยความรักในเรื่องของดนตรีเป็นทุนตั้งแต่เด็ก จึงทำให้ผู้บริหารหนุ่มอย่าง แทน-จุลยุทธ โล่โชตินันท์ จึงมุ่งมั่นที่จะใช้ดนตรีเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคม โดยรวบรวมนักดนตรีจิตอาสาเข้าร่วมวง บางกอกแชริตี้ ออเคสตร้า (Bangkok Charity Orchestra) ที่เขาก่อตั้งขึ้น ซึ่งถือเป็นวงออเคสตร้าวงแรกของเมืองไทยที่มีจุดประสงค์ในการทำงานเพื่อการกุศลร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเจ้าตัวยังรับหน้าที่เป็นวาทยกรหรือคอนดักเตอร์ประจำวงด้วยตนเองอีกด้วยหลังจบโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จุลยุทธ ทำงานให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนชื่อดังของประเทศอังกฤษอยู่ถึง 4 ปี ระหว่างใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น จุลยุทธ ยังได้หมั่นฝึกซ้อมเล่นดนตรี ทั้ง ไวโอลิน และ เปียโน จนได้มีโอกาสร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับวงของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เป็นประจำ ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นคอนดักเตอร์ (วาทยกร) ได้ในที่สุดหลังจากนั้น จุลยุทธ ได้ตัดสินใจกลับมาทำงานในเมืองไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาบริษัท แคปโค นอกจากจะทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มร้อยแล้ว เขายังแบ่งเวลาว่างมาทำงานด้านดนตรีที่รักเป็นชีวิตจิตใจอีกด้วย โดยทำหน้าที่เป็นคอนดักเตอร์ ก่อนที่จะได้ริเริ่มก่อตั้งวง บางกอก แชริตี้ ออเคสตร้า ขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำการแสดงเพื่อการกุศล จากวงออเคสตร้าเล็กๆ ตอนนี้ BCO มีสมาชิกมากกว่า 7-800 คน ที่มาจากหลายวงการ หมุนเวียนมาร่วมทำการแสดงกับเรา ก่อนที่ล่าสุด จุลยุทธ ยังจะได้ตัดสินใจจัดการประกวด ไทยแลนด์ ยัง มิวซิเชี่ยนส์ อวอร์ด 2024 (Thailand Young Musicians Award 2024) ขึ้น เพื่อหวังให้เป็นเวทีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจในดนตรีคลาสสิค ร่วมสมัย และดนตรีไทย“ไทยแลนด์ ยัง มิวซิเชี่ยนส์ อวอร์ด 2024 เราจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ท่าน ทำการคัดเลือกผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดจำนวนกว่า 400 คน จนเหลือ 25 คน ซึ่งเราอยากจะให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสแจ้งเกิด และได้มีเวทีในการแสดงออก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต”“สำหรับเยาวชนคนรุ่นที่จะเข้าศึกษาด้านนี้ ก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองเปิดใจในทุกๆ ด้าน อย่าเพิ่งตั้งข้อจำกัดในการศึกษาดนตรีในทุกแนว ทุกประเภทก่อน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสที่จะทำให้เราได้รู้ว่าชอบอะไรจริง ถ้าเราไม่ลอง ก็จะไม่รู้ว่า เราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ซึ่งในอนาคตผมก็ยังตั้งใจที่จะจัดการประกวดต่อไป เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ ที่อาจจะมีโอกาสได้เข้าร่วมวงออเคสตร้า หรือก้าวขึ้นไปในเวทีระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตในปีนี้ถือว่า มาตรฐานค่อนข้างน่าพอใจ ซึ่งในปีหน้า เราก็คาดหวังว่า จะมีความหลากหลายในแนวดนตรีมากยิ่งขึ้น”ไทยแลนด์ ยัง มิวซิเชี่ยนส์ อวอร์ด 2024 เป็นการประกวดขับร้อง และดนตรี ที่เปิดกว้างสำหรับดนตรีคลาสสิค ร่วมสมัย และดนตรีไทย เพื่อเฟ้นหาศิลปินและนักดนตรีเยาวชนระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของวงการดนตรีระดับประเทศ ถึง 10 ท่าน ประกอบด้วย 1. ผศ.ดร.นัทธี เชียงชะนา 2. ดร.พรพรรณ บันเทิงหรรษา 3. มิสเซรีน เดลาโบม (Ms. Serine de Labaume) 4. ผศ.ดร.ทัศนา นาควัชระ 5. อ.โน้ต-วีรฉัตร เปรมานนท์ 6. อ.มาททิโอ ดิ เกรกอริโอ (Mr. Matteo Di Gregorio) 7. ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง 8. อ.ดาเรศ รักษาราษฎร์ 9. อ.ธรรศตะวัน ไขแสง 10. อ.เดบบี้ ทูลอค (Debbie Tulloch)การประกวด ไทยแลนด์ ยัง มิวซิเชี่ยนส์ อวอร์ด 2024 (Thailand Young Musicians Award 2024) ได้จัดขึ้น ณ โรงละคร อักษรา เพื่อเปิดโอกาสให้ Top 25 Thailand Young Musicians Award ได้ขึ้นแสดงเดี่ยว เพื่อโชว์ความสามารถ พร้อมทั้งยังมีการมอบรางวัลให้กับ Top 10 Thailand Best Music Teachers อีกด้วยสำหรับ Top 25 Thailand Young Musicians Award ประกอบด้วย เปียโน : 1. กมลภูมิ อนุตรเศรษฐ์ 2. ธตรัฐ วณิชย์กอบจินดา 3. พาทิศณัฐฆ์ กัมมารพัฒน์ 4. ภพณัช กุลมาตย์ 5. ภาพิชชา เวชมงคลกร 6. ภัสชา เลี้ยววัฒนา 7. ดริณดา จูฑะพล 8. ณิชมน ศิริพล 9. ณปภัช บุญธนนิตย์ 10. ณัฐชนก ชลคุปพอร์ช-พาทิศณัฐฆ์ กัมมารพัฒน์ อายุ 10 ขวบ จาก รร.นานาชาติ รีเจนท์ นักเปียโนวัยเยาว์ เผยว่า “ผมเคยผ่านการประกวดมาหลายเวที ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีความถนัดในเครื่องดนตรีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เปียโน หรือการขับร้องเพลงคลาสสิค เป็นเพราะมีใจรักในการเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็ก โดยจะใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ วันละ 1-2 ชม. เป็นอย่างต่ำ โดยเตรียมตัวลงประกวดทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติอยู่ ซึ่งในอนาคตผมก็ตั้งใจอยากที่จะพัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นนักดนตรีระดับประเทศให้ได้สำเร็จ”ร้องเพลง : 11. ภัคธดา เอกภพโยธิน 12. พาทิศณัฐฆ์ กัมมารพัฒน์ กีตาร์คลาสสิค : 13. ชยันตี สรรพกิจไพศาล 14. ติณณ์ ไชยสถิตวานิช 15. เมฆา สุวีรานนท์ 16. รุจิภัค เอกภพโยธิน เครื่องสาย : 17. จิรัชญา ตั้งสันติกุล 18. ณพิชญา แซ่จิว กลอง : 19. ชยุตพงศ์ วาระโว 20. ศศะณัณญ์ สุหัตถาพร 21. สฤชน์ สุธรรมรักษ์ เครื่องเป่า : 22. จตุรพร สินสิทธิประเสริฐ ดนตรีไทย : 23. วิเศษปิยา เตชะเจริญวิกุล 24. ดร เดชะรินทร์ ,ดล เดชะรินทร์ทางด้าน น้องชัญญา-จิรัชญา ตั้งสันติกุล อายุ 10 ขวบ จาก รร.สาธิตประสานมิตร นักดนตรีไวโอลิน เล่าว่า “หนูเริ่มเล่นไวโอลิน มาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เหตุเพราะชื่นชอบในเสียงของเครื่องดนตรีชนิดเป็นอย่างมาก หนูใช้เวลาฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวัน วันละ 2-3 ชม. ไม่เคยรู้สึกเบื่อหรือท้อ เพราะว่าชื่นชอบมากๆ ค่ะ หนูตั้งใจว่าจะอยากจะเล่นต่อไปจนก้าวขึ้นเป็นนักดนตรีอาชีพระดับนานาชาติในอนาคต แต่ถ้าเลือกได้ หนูอยากจะลองฝึกเล่น ฮาร์ป กับ กลองชุด เพราะคิดว่าน่าจะเล่นได้ง่ายกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ”ด้าน น้องออกัส-ณพิชญา แซ่จิว อายุ 13 ปี จาก รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย นักดนตรี ฮาร์ป (พิณฝรั่ง) เล่าว่า “หนูมีความชื่นชอบเครื่องดนตรีชนิดนี้มาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.1 เพราะว่าดูการ์ตูนดิสนีย์มาตลอด แล้วมีตัวละครตัวหนึ่งที่เล่น ฮาร์ป ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไร รู้แต่เพียงว่าเสียงเพราะดี ก่อนจะไปศึกษาว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไร จึงไปปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูอยากจะเล่น ทางบ้านก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี หนูลงแข่งขันมาหลายปี และได้มาหลายรางวัล ที่ภูมิใจมากที่สุด ก็คือเพิ่งได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ฮาร์ป อาจจะเป็นเครื่องดนตรีที่หาต้นแบบในการฝึกซ้อมได้ยาก แต่ถ้าเรามีใจรักและหมั่นตั้งใจจริง ก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเหมือนเช่นเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ ได้เช่นกัน”ขณะที่ พู่กัน-สฤชน์ สุธรรมรักษ์ จาก รร.รุ่งอรุณ ชั้น ป.5 มือกลองรุ่นเยาว์ เล่าว่า “จุดเริ่มต้นของผมที่ชื่นชอบกลองชุด เป็นเพราะว่า เมื่อตอนอายุ 4 ขวบ ได้ไปเที่ยวงานวันเด็ก แล้วเห็นรุ่นพี่ตีกลอง ก็เลยชื่นชอบ จึงให้ครอบครัวพาไปเรียนมาตั้งแต่นั้น จนได้เข้าประกวดเวทีต่างๆ เรื่อยมา ล่าสุดก็เพิ่งได้รางวัลที่ 1 ในการประกวดรายการ “ลอนดอน ยัง มิวซิเชี่ยนส์” ผมก็คงจะตั้งใจฝึกซ้อมไปเรื่อยๆ จนสุดความสามารถ ซึ่งตอนนี้ ผมก็มีวงดนตรีกับเพื่อนๆ อยู่แล้ว ชื่อวง โพลาริส เคยไปเล่นที่สยามมาแล้ว แนวดนตรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวสนุกสนานเป็นหลักครับ”Top 10 Thailand Best Music Teachers ประกอบด้วย 1. เสกข์ ทองสุวรรณ 2. ไอริณ ปรีชาญวินิจ 3. กามเทพ ธีรเลิศรัตน์ 4. ศศิชา พิริยะธนากร 5. อรวรา ไชยสมคุณ 6. สุระพันธ์ คงบำรุง 7. อุมาพร ทองนุช 8. สุคนธรส ไทยยืนวงษ์ 9. กมลชนก ไหลงาม 10. เปียโน อะคาเดมี่ ออฟ แบงคอก(Piano Academy of Bangkok)ไทยแลนด์ ยัง มิวซิเชี่ยนส์ อวอร์ด 2024 (Thailand Young Musicians Award 2024) อาจจะยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจในดนตรีคลาสสิค ร่วมสมัย และดนตรีไทย ที่ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกได้อย่างเต็มที่ และสามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนได้อีกด้วย