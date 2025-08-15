วันสุดท้ายเปิดรับสมัคร “Forest Guardians Youth Choir” ร่วมเวทีคอนเสิร์ตการกุศล ระดมทุนปกป้องผืนป่า

เชิญชวนเยาวชนอายุ 5–17 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ “นักร้องประสานเสียงเยาวชนเพื่อป่า เพื่อโลก” ร้องเพลงร่วมวงออเคสตร้าและนักเปียโน ในคอนเสิร์ต “Concerto of Giving” เพื่อนำรายได้สมทบโครงการปกป้องป่า ลดไฟป่า และลดปัญหา PM2.5 ปิดรับสมัครวันนี้ พร้อมประกาศผล 17 ส.ค. และขึ้นเวทีจริง 30 ส.ค. ที่หอใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ
วันนี้ (15 ส.ค.) สถาบันเปียโนบางกอก | 159 Chamber Orchestra | CUD4S ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | RoLD โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Forest Guardians Youth Choir
ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 5–17 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ
นักร้องประสานเสียงเยาวชนเพื่อป่า เพื่อโลก
น้องๆ จะได้ขึ้นเวทีแสดงร่วมกับวงออเคสตร้าและเพื่อนนักเปียโน ในคอนเสิร์ตการกุศล Concerto of Giving
เพื่อช่วยระดมทุนปกป้องผืนป่า ลดไฟป่า และลด PM2.5
แสดงจริงวันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 2568 ณ หอใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ซ้อมใหญ่วันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 2568 ที่ตึกไทยซัมมิททาวเวอร์
น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตรจาก CUD4S จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานดนตรีมาก่อน ขอแค่มีใจรักในการร้องเพลงและจิตอาสา
ประกาศผลทางอีเมลวันที่ 17 ส.ค. 2568
ลงทะเบียนที่: https://forms.gle/nQTdziAK8vTKny4B8
สอบถามเพิ่มเติม:
Facebook : Forest Guardians ชุมชนพิทักษ์ป่า Forest Guardians ชุมชนพิทักษ์ป่า
โทร: 095-216-6375 / 061-398-1235
LINE official: @pianoacademybkk
จัดกิจกรรมโดย:
สถาบันเปียโนบางกอก | 159 Chamber Orchestra | CUD4S ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | RoLD
