เกม Roguelite สไตล์อนิเมะ "โทวะ และ 8 ผู้พิทักษ์" วางจำหน่าย 18 ก.ย.นี้

Towa and the Guardians of the Sacred Tree เป็นเกมแอ็คชัน Roguelite ใหม่ล่าสุดที่เน้นการต่อสู้ที่รวดเร็ว ผู้เล่นจะต้องเลือกตัวละครสองคนจากกลุ่มผู้พิทักษ์ที่นำโดย "โทวะ" นักบวชแห่งหมู่บ้านชินจู ผู้ยืนหยัดร่วมกับสหายที่ไว้ใจได้แปดคนเพื่อปราบ Magatsu และลูกสมุนผู้ชั่วร้าย โดยโทวะและผู้พิทักษ์ทั้งแปดจะมีทักษะความสามารถที่แตกต่างกันให้ผู้เล่นได้จับคู่เพื่อพิชิตภารกิจสุดท้าทายสำหรับผู้เล่นที่สั่งซื้อล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องหรือแบบดิจิทัล จะได้รับชุดเครื่องแต่งกาย Guardian’s Vestments ซึ่งมอบชุดเครื่องแต่งกายเพิ่มเติมให้กับ Towa และผู้พิทักษ์ทั้ง 8 คนนอกจากนี้ตัวเกมยังมีวางจำหน่ายแบบ Digital Deluxe Edition โดยจะประกอบด้วยตัวเกมหลัก หนังสือรวมภาพแบบดิจิทัลเจาะลึกโลกของเกมจำนวน 196 หน้า และเพลงประกอบแบบดิจิทัลจำนวน 54 เพลงที่แต่งโดย Hitoshi SakimotoTowa and the Guardians of the Sacred Tree จะวางจำหน่ายในวันที่ 18 กันยายนนี้ บน PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S และวันที่ 19 กันยายน บน PC (Steam) สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์หลัก หรือติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook LINE และ YouTube