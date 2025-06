LANG LANG สร้างความประทับใจกับโชว์เดี่ยวเปียโนครั้งแรกในไทย

ทำเอาแวดวงดนตรีคลาสสิกของไทยคึกคักขึ้นมาทันที เมื่อ RBSO มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า พานักเปียโนระดับโลกมาเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโนครั้งแรกในประเทศไทย Lang Lang first time ever in Thailand piano recital ไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สร้างความประทับใจให้กับเหล่าคนรักดนตรีคลาสสิก ที่มาร่วมชมจนเต็มหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเสียงชื่นชมล้นหลามในพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของ Lang Lang ที่ทำเอาผู้ชมดำดิ่งไปกับเสียงเปียโนของเขาได้อย่างน่าทึ่งงานนี้คนที่เป็นปลื้มที่สุดหนีไม่พ้นแม่งานใหญ่ นันทินี แทนเนอร์ เพราะนอกจากเสียงชื่นชมจากฝั่งผู้ชม ทางศิลปินอย่าง Lang Lang ก็ปลื้มปริ่มกับการมาเยือนประเทศไทยไม่น้อย ถือโอกาสพาครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ มาเที่ยวเมืองไทย ทั้งยังเผยว่าประทับใจในการต้อนรับของ RBSO และคนไทยมาก ๆ แว่วว่าก่อนขึ้นเวที Lang Lang ยังขอเวลาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองไทยแบบคลาสสิกด้วยตัวเอง ทั้งเดินเล่นชมวัดอรุณราชวราราม สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย และแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เปียโนประทับใจทั้งฝั่งผู้ชมและนักเปียโนแบบนี้ ไม่แน่ว่าอาจจะมีข่าวดี ได้เห็น Lang Lang มาร่วมโชว์กับ RBSO เร็ว ๆ นี้ก็เป็นได้