“เบ็คกี้ รีเบคก้า” เซอร์ไพรส์จัดเต็มส่งท้ายปี! ฉลองวันเกิดกับแฟน ๆ แบบใกล้ชิด ฟินกันทั้งฮอลล์

จบลงไปแล้วแบบสมการรอคอย กับงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวของสาวสวยมากความสามารถนักแสดงภายใต้สังกัด “IDOLFACTORY” กับงานสุดน่ารักซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ Union Hall, Union Mall งานนี้ได้รับการตอบรับจาก “มามี้ ฮันนี่ และ แฟนจ๋า” (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ไปด้วยกันเต็มพื้นที่จัดการแสดงซึ่งประธานแคมป์เบ็คกี้ก็ได้เปิดเวทีด้วยการแสดงในบทเพลง “You & Me” และ “7 rings” เรียกเสียงกรี๊ดได้แบบถล่มทลายเพราะเบ็คกี้มาในลุคสุดเซ็กซี่พร้อม Performance ท่าเต้นสุดปังที่ผ่านการซักซ้อมมาเป็นอย่างดี และศิลปินรับเชิญคนแรกอย่าง “มิว ศุภศิษฏ์” ก็มาด้วยเพลงสุดไพเราะอย่าง “Officially missing you” ก่อนจะเปิดตัว “ต๋อง ธนายุทธ” แขกรับเชิญอีกคนมาร่วมกิจกรรมทำ Cooking Camping ไปเข้าแคมป์ด้วยกัน นับเป็นโมเม้นท์สำคัญที่ได้เห็นทั้ง 3 คนกลับมาร่วมเฟรมเดียวกันอีกครั้ง และเบ็คกี้ก็ยังได้เตรียมโชว์สุดพิเศษกับการเล่นเปียโนในเพลง “Daylight” นับเป็นภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ที่แฟน ๆ ยังไม่เคยได้เห็น ซึ่งยังไม่พอแค่นั้นเมื่อเพลง “I Like You So Much, You’ll Know It” ขึ้นมา เบคเบคของเราก็ได้ขึ้นรถรางไปทักทายแฟนคลับที่อยู่ด้านหลังฮอลล์อย่างใกล้ชิดอีกด้วย เรียกว่าฟินกันถ้วนหน้าทุกที่นั่งไปเลย!ส่งต่อเข้าสู่เพลงไฮไลท์ในเทศกาลคริสต์มาสนี้กับเพลง “Jingle bell Rock” รุ่นพี่ร่วมค่ายอย่าง “ฟรีน สโรชา“, ”น้ำ อรธารา” และ “เฮง อัศวฤทธิ์” มาร่วมกันมอบความสุขให้ทุกคน ก่อนที่ทีมงานและแฟนคลับจะเซอร์ไพรส์น้องเบ็คกี้กลับ ด้วยคลิปแฟนโปรเจกต์สุดน่ารักและเค้กวันเกิด พร้อมคลิปเซอร์ไพรส์พิเศษจากศิลปินดาราที่รักและเอ็นดูเบคเบค งานนี้อบอุ่นไปทั้งพื้นที่จัดงานแสดงเลย! ก่อนที่เบ็คกี้คนเก่งของเราทุกคนจะมอบเพลงความหมายดี ๆ อย่าง “ดาว” เป็นเหมือนข้อความแทนใจเพื่อตอบแทนความรักของแฟน ๆ ทุกคน โดยในงานยังมีกิจกรรมสุ่ม Lucky Fans ได้ขึ้นมาทำกิจกรรมแบบใกล้ชิดและได้รับของ Limited Edition กลับบ้านไปอีกด้วย โดยงานนี้ยังมีแฟน ๆ อีกจำนวนมากที่รับชมผ่านระบบ Live Streaming ไปพร้อมกันทั่วโลก นับเป็นงานอบอุ่นส่งท้ายปีที่ “IDOLFACTORY” และ “BEX” จับมือร่วมกันสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจ และเนื่องในโอกาสวันเกิดของน้องเบ็คกี้ แฟน ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่ ด้วยซุ้มของขวัญสุดอลังการจากแฟนคลับทุก ๆ บ้าน ให้น้องเต็มพื้นที่บริเวณลานจอดรถ Union Mall อีกด้วย!ขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่มาร่วม Make a wish และสร้างความทรงจำดี ๆ กับ “เบ็คกี้” ส่งท้ายปีไปด้วยกัน จนกว่าจะพบกันใหม่ โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X: @BEX_Concert